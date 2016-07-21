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Приморье не вошло в ТОП-10 регионов, где больше всего берут автомобильных кредитов
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провели совместное исследование по рынку автокредитования. Об этом сообщает деловя газета "Золотой Рог".
Согласно результатам исследования, во 2-м квартале 2016 года количество купленных в кредит легковых автомобилей составило 132,4 тыс. единиц, что на 32,7% больше, чем в 1-м квартале. Таким образом, доля «кредитных» машин в структуре рынка во 2-м квартале нынешнего года выросла на 6,3 процентного пункта – до 43,62%.
Отметим также, что наибольшее количество выданных кредитов в апреле – июне 2016 года зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской области, Краснодарском крае и Башкортостане (более 10 тыс. в каждом регионе).
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