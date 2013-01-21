Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Госдума одобряет увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности
Поправки Кодекса РФ об административных правонарушениях направлены на усиление ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов и правил перевозки людей. Штраф за такое нарушение предлагается установить в размере 1 тысячи рублей (сейчас — 500 рублей).
Перевозку людей вне кабины автомобиля, трактора, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла предлагается карать штрафом в размере от 1 тысячи до 1,2 тысячи рублей (сейчас — от 500 до 700 рублей), сообщает РИА "Новости".
Новости тематики
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
Новости раздела
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
Комментарии
-
-
-
-
Справедливый11:20, 21.01.2013#
Ну не сволочи ли? Какое их собачье дело пристёгнут я или нет???? Я согласен, что пассажиры должны быть пристёгнуты (несёшь за них ответственность). Очередная глупость и издевательство. В городе, да ещё зимой, а если ещё и постоянно останавливаешься, этот ремень сплошной кошмар.
-
-
Псевдоним11:35, 21.01.2013#
Граждане!Нас будут оберать до тех пор пока у нас есть чего взять. Раз ты имеешь авто или какую- нибудь самоходную каляску зарегисрированую в налоговой или ГАИ, вы находитесь под постоянным контролем чиновников и законодателей, желающих пополнить ими же разворованый бюджет.
-
-
Pilot11:39, 21.01.2013#
Штраф 1000р это конечно накладно, и ГАИшники по любому будут только в наваре. Но с другой стороны все РАЗУМЕЫЕ ЛЮДИ, которым не безразлична своя жизнь пользуются ремнями безопасности и не стонут. Вы сами подумайте, купите ли вы машину без ремней безопасности или все таки попросите, чтобы они были? Это вопрос культуры и безопасности. Ну а кому своя жизнь не дорога, спросите тех кого эти ремни спасли. . .
-
-
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
чет мало-до мильона сразу надо или мильярда