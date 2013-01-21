Госдума одобряет увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности

Госдума на заседании в пятницу, 18 января, приняла в первом чтении законопроект о двукратном росте штрафов за езду без мотошлема или с непристегнутым ремнем безопасности.

Поправки Кодекса РФ об административных правонарушениях направлены на усиление ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов и правил перевозки людей. Штраф за такое нарушение предлагается установить в размере 1 тысячи рублей (сейчас — 500 рублей).

Перевозку людей вне кабины автомобиля, трактора, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла предлагается карать штрафом в размере от 1 тысячи до 1,2 тысячи рублей (сейчас — от 500 до 700 рублей), сообщает РИА "Новости".



