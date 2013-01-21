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Госдума одобряет увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности

21 Января 2013, 09:54 | В России

Госдума на заседании в пятницу, 18 января, приняла в первом чтении законопроект о двукратном росте штрафов за езду без мотошлема или с непристегнутым ремнем безопасности.

Поправки Кодекса РФ об административных правонарушениях направлены на усиление ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов и правил перевозки людей. Штраф за такое нарушение предлагается установить в размере 1 тысячи рублей (сейчас — 500 рублей).

Перевозку людей вне кабины автомобиля, трактора, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла предлагается карать штрафом в размере от 1 тысячи до 1,2 тысячи рублей (сейчас — от 500 до 700 рублей), сообщает РИА "Новости".


 
Автор: РИА "Новости"
Теги: штрафы  госдума 



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Комментарии

  • Псевдоним11:10, 21.01.2013#

    чет мало-до мильона сразу надо или мильярда

  • Псевдоним11:17, 21.01.2013#

    Вот уроды!!! делать нечего не знают, как бы чего выдумать

  • жека11:18, 21.01.2013#

    х у е со сы е баные

  • Справедливый11:20, 21.01.2013#

    Ну не сволочи ли? Какое их собачье дело пристёгнут я или нет???? Я согласен, что пассажиры должны быть пристёгнуты (несёшь за них ответственность). Очередная глупость и издевательство. В городе, да ещё зимой, а если ещё и постоянно останавливаешься, этот ремень сплошной кошмар.

  • Псевдоним11:32, 21.01.2013#

    Это не о нас забота , просто нужны деньги.

  • Псевдоним11:35, 21.01.2013#

    Граждане!Нас будут оберать до тех пор пока у нас есть чего взять. Раз ты имеешь авто или какую- нибудь самоходную каляску зарегисрированую в налоговой или ГАИ, вы находитесь под постоянным контролем чиновников и законодателей, желающих пополнить ими же разворованый бюджет.

  • Депутат 11:37, 21.01.2013#

    Надо подумать, на что бы еще ценник поднять. . . .

  • Pilot11:39, 21.01.2013#

    Штраф 1000р это конечно накладно, и ГАИшники по любому будут только в наваре. Но с другой стороны все РАЗУМЕЫЕ ЛЮДИ, которым не безразлична своя жизнь пользуются ремнями безопасности и не стонут. Вы сами подумайте, купите ли вы машину без ремней безопасности или все таки попросите, чтобы они были? Это вопрос культуры и безопасности. Ну а кому своя жизнь не дорога, спросите тех кого эти ремни спасли. . .

  • Псевдоним11:45, 21.01.2013#

    По думам давно расположились враги народа и результаты их работы давно отрицательные в политическом и финансовом выражениях.

  • Псевдоним11:54, 21.01.2013#

    В последнее время я уже стал одобрять и приветствовать растрел думы Ельциным. В стране что других проблем не существует кроме как нарушений за ПДД.

  • Псевдоним11:58, 21.01.2013#

    Давно пора.

  • Псевдоним12:06, 21.01.2013#

    Да это не дума, а враги народа. Или они наверное считают что средняя зарплата в стране 180 тыс. и пенсия 100 тыс. как у них.

  • mux13:29, 21.01.2013#

    в принципе почти всегда езжу пристегнутым, так что было бы пофиг, но уже давно возникло чувство, что эти дармоеды не знают чем себя занять, целыми днями только и думают - какой бы еще побор с водителей взять или увеличить. У нас что в стране больше проблем нет?

  • Псевдоним19:38, 21.01.2013#

    Нужно тогда и другие штрафы вводить, например чиновник не ответил в течение месяца, как положено по закону или отписку отправил, штрафовать его лично на 1000 рублей и т. д. , а то прицепились к водителям как будто других проблем в стране нет

  • Псевдоним20:24, 21.01.2013#

    у меня такое чувство , что в думе много бывших гаишников сидит !о коллегах заботятся что бы не голодали!

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