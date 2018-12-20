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Водители поостерегутся выезжать на встречку
Российские дороги начнут шуметь и устраивать тряску автомобилям
В 2019 году на федеральных трассах появятся пилотные участки с шумовой разметкой на разделительных полосах, сообщили «Известиям» в Росавтодоре. На таких участках машины начнет трясти, и водители поостерегутся выезжать на встречку.
Шумовая разметка особенно актуальна на дорогах, где нельзя поставить барьерное ограждение. Эта мера поможет снизить аварийность, убеждены эксперты, но не защитит от лобовых столкновений, которыми грозит запрещенный обгон. Кроме того, вызывает вопросы долговечность покрытия с учетом климатических особенностей России.
Пилотный вариант
Участки с шумовой разметкой по оси на разделительных полосах появятся на отдельных федеральных трассах в 2019 году, сообщили «Известиям» в Росавтодоре. Первыми ее протестируют на трассах М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 «Урал», в Сибири — на Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш». Но преимущественно такой шумовой разметкой предполагается оснащать трассы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: там множество однополосных участков дорог и серпантинов, сказал представитель федерального агентства. Конкретные отрезки и километраж, по его словам, пока не определены.
Разметка будет наноситься на участках дорог, где нельзя поставить барьерное или тросовое ограждение. При выезде на такую разметку машину начинает трясти, и ехать в тряске водителю не захочется, отметил начальник отдела сохранности и организации дорожного движения Росавтодора Дмитрий Ставский. Автомобили зачастую оказываются на встречной полосе в процессе обгона. В Росавтодоре рассчитывают, что с появлением разметки автомобилисты будут мотивированы совершать маневры на разрешенных участках.
Сейчас на федеральных трассах шумовая разметка не применяется. Ее использует ГК «Автодор» на подведомственных ему платных дорогах, причем не только на разделительной, но и на краевой полосе. Например, она нанесена на отдельных участках трассы М1 «Беларусь» в Московской области. В «Автодоре» на запрос «Известий» не ответили.
Простота нанесения
На трассах «Автодора» шумовая разметка выглядит как множество «лежачих полицейских» небольшого размера, тогда как Росавтодор предлагает наносить ее методом фрезерования, когда «нарезаются» небольшие куски асфальта.
Процесс создания шумовой разметки достаточно прост, уверяют в федеральном агентстве. Но компаний, имеющих специальное оборудование, немного, а срок износа таких полос невелик, сказал «Известиям» сотрудник одного из дорожных предприятий-подрядчиков.
— Мера эффективная с точки зрения безопасности, но нужно учитывать региональную специфику: на большей части территории России необходимость постоянной уборки снега сделает такое покрытие практически односезонным. Кроме того, не все подрядчики владеют этой технологией из-за высокой стоимости специального оборудования, — пояснил он.
В российских реалиях выходом было бы не повсеместное, а зональное использование шумовых полос на потенциально аварийных участках, где наиболее часто происходят ДТП, заключил он.
Барьеры — надежней
Применение шумовой разметки положительно скажется на безопасности дорожного движения, но барьерное ограждение всё же надежнее, считают эксперты.
— Шумовая разметка будет эффективна, когда водитель полностью управляет транспортным средством. Если же он не справляется с управлением, например что-то случилось с колесом, она не поможет автомобилисту скорректировать положение транспортного средства, чтобы избежать лобового столкновения, — рассказал «Известиям» замруководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.
Начинать применение шумовой разметки с разделительных полос, а не обочин, оправданно: лобовые столкновения случаются чаще, чем съезды в кювет, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Но эффективнее всего защищает тросовое ограждение: оно мягче возвращает автомобиль на полосу, он не разбивается о бетон. Кроме того, такие разграничители дешевле, чем бетонные. Шумовая разметка стоит меньше других вариантов, затем следуют тросовые барьеры, а самая дорогостоящая защита — бетонные ограждения, указал Вячеслав Лысаков.
На страже безопасности
В январе 2018 года правительство утвердило стратегию безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы. Она предполагает стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году, а к 2024 году должен быть достигнут показатель социального риска не более четырех погибших на 100 тыс. населения.
Такие же показатели обозначены в майском указе президента. В нем также есть требование о снижении к 2024 году количества мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017-м.
Росавтодор в целях снижения аварийности уже экспериментировал с использованием желтой разметки на разделительных полосах: предполагалось, что она будет видна лучше белой. Минтранс, как писали «Известия», рекомендовал распространить такой цвет разметки в регионах. ГИБДД идею поддержала.
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