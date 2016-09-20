Составлен рейтинг городов, где самые опасные водители

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», аналитики «Альфастрахования», изучив статистику аварийности своих клиентов, сделали любопытные выводы. Сразу отметим, что составленную страховщиками выборку трудно признать репрезентативной, однако некоторые выводы экспертов заслуживают определенного внимания.

Так, по мнению составителей отчета самые опасные водители России ездят по дорогам Перми: в 2015 году каждый четвертый (24,2%) пермяк, заключивший договор каско, стал участником аварии.

А вот самыми аккуратными автомобилистами (притом уже третий год подряд) признаны белгородцы: в прошлом году из застрахованных по каско водителей за выплатами обратились лишь 1,1% из всех клиентов. Редко попадают в аварии жители Калининграда (1,5%), Архангельска (2,1%) и Самары (3,2%).

Лидерами рейтинга «Самый опасный водитель России» по федеральным округам названы Екатеринбург (22,2%), Москва (21,5), Новосибирск (20,7%), Санкт-Петербург (17,1%) и Саратов (10%). Существенный процент аварий зафиксирован среди автомобилистов Казани (21,9%), Хабаровска (15,4%) и Красноярска (14,3%). Как видим, из городов Дальнего Востока в печальном рейтинге отметился лишь Хабаровск. Владивостокские водители в рейтинг не попали.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.