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С 1 сентября инспекторы ГИБДД не будут изымать водительское удостоверение
С 1 сентября крайне не рекомендуется доверять руль авто кому попало, ездить пьяным, болтать за рулем по телефону и игнорировать людей на пешеходных переходах.
С 1 сентября 2013 года в России снова повышаются размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения - в третий раз за последние 5 лет. Главным отличием от предыдущих ужесточений административной ответственности является то, что теперь размер взыскания по ряду статей увеличивается не в два-три, а сразу в 10 и более раз.
Так, например, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им, вместо предупреждения или 100-рублевого штрафа отныне карается выплатой 3000 руб. в доход государства без вариантов. А если автовладелец посадил за руль человека, у которого заведомо отсутствует водительское удостоверение или оно ранее изъято за нарушение, то вместо 2 500 руб. прежнего штрафа придется расстаться с суммой уже в 30 000 руб.
Еще 30 000 руб. должен будет заплатить тот самый «лишенец», оказавшийся за рулем, то есть казна российского государства с подобного нарушения может пополниться сразу на 60000 руб. Если же лицо, лишенное права управления, не сможет или не захочет платить штраф, оно может посидеть 15 суток в изоляторе временного содержания либо потрудиться на принудительных работах от 100 до 200 часов, в зависимости от того, как назначит судья.
Таким образом, с 1 сентября крайне не рекомендуется доверять руль своей машины кому попало, ездить пьяным, болтать за рулем по телефону и игнорировать людей на пешеходных переходах. Впрочем, все эти вещи были наказуемы и ранее, но, по многочисленным просьбам автомобильной общественности, теперь нарушения будут обходиться значительно дороже.
Накануне вступления в силу новых штрафов ГИБДД Приморского края провела брифинг для журналистов, на котором выступили начальник отдела по исполнению административного законодательства Людмила ШАРАЯ и врио заместителя начальника ГИБДД Владимир КРЕСТЬЯННИКОВ. Инспекторы рассказали о том, как будут реализовываться нововведения на территории региона и что ждет приморских водителей в ближайшем будущем.
По словам Владимира Крестьянникова, для того чтобы предотвратить возможный всплеск взяток сотрудникам ГИБДД со стороны проштрафившихся водителей, в настоящее время реализуется концепция «минимального контакта», подразумевающая расширение использования автоматических средств фиксации нарушений.
«На дорогах Приморья работают передвижные камеры КРИС-П, до конца года будут запущены стационарные камеры КРИС-С. Такие распространенные нарушения, как выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет, нарушение скоростного режима, будут фиксироваться без участия человека, и это позволит избежать подкупа инспекторов. Кроме того, камеры сейчас устанавливаются также в патрульных автомобилях ДПС. Они наблюдают как за обстановкой снаружи, так и внутри и фиксируют все действия сотрудников. Это также должно способствовать снижению уровня коррупции», – отметил Владимир Крестьянников.
Вместе с тем, согласно новым поправкам в административное законодательство, государство возлагает определенные надежды на порядочность нарушителей. С 1 сентября инспекторы ГИБДД не будут изымать водительское удостоверение, а если судья приговорит к лишению прав, то нарушителю надо будет самому сдать документы в ГИБДД в трехдневный срок.
«Срок лишения будет исчисляться с момента сдачи, и если нарушитель станет уклоняться, то этот срок будет так же откладываться. А водитель, попавшийся с несданным вовремя удостоверением, получит дополнительное наказание в виде штрафа 30 000 рублей. Кроме того, ему нужно будет заново сдавать экзамен на знание ПДД. Процедура прохождения такого экзамена сейчас находится на рассмотрении правительства и скоро будет утверждена», - сообщила «ЗР» Людмила Шарая.
Досье: С начала года в Приморском крае привлечены к ответственности 4 231 человек за разговоры по мобильному телефону во время движения и 17 618 водителей за непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе. С учетом того, что сумма штрафа за оба этих нарушения поднята до 1500 рублей, сохранение подобной динамики фиксирования нарушений позволит пополнить казну на 6 436 500 рублей или 26 427 000 рублей соответственно.
Дмитрий ФОМИЧЕВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним120:39, 22.08.2013#
Крутой замес, но им веднне - новерно. Тоже хотел сначала "пальцы гнуть" как прочитал. Но тридцатку, чет крутовато, но тоже, - знай кому даешь тачку. А сказали сдать ксиву, значит сдай, не куралесь больше, все таки как ни как власть. Одно рассмешило. Казна увеличится почти на 27 лимонов???? Еще не диписали как их будут "тратить")))) А! цитата: "Доверять руль своей машины кому попало, ездить пьяным, болтать за рулем по телефону и игнорировать людей на пешеходных переходах. " Согласен нужное дело - люди от этого гибнут. Че то нас смертных конкретно приговорили. А мот болдые менты сбивают людей чет про них тихо, - одел пагоны пьным сбил на тачке "пипла" ну и типа тачку ремонт а его в комнату психологической разгрузки)))). Нуя думаю это закон для нас. . . . .
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Псевдоним08:25, 23.08.2013#
Не знаю. Многие, кто не платил раньше 300-500 рублевые штрафы, теперь не будут платить 10-20 тысячные. А кто платил - перестанет платить. Я например оплачивал только 100-300 рублевые штрафы за превышение скорости, фары на трассе и т. п. А тысячу за пешехода на зебре и 1, 5 тыс. за поворот налево через сплошную не оплачивал. Так "сгорели" по истечении срока.
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Справедливый15:00, 25.08.2013#
Увеличение штрафов ни к чему хорошему не приведёт ибо идёт разделение на богатых и бедных. Только бальная система может изменить ситуацию, как это было лет 30 назад. Набрал определённое количество баллов - лишение прав на определённый срок. Это будет справедливо. Попался без прав - никаких штрафов, только срок. И постоянные проверки ДПСников на предмет взятки. Проверить можно только подставными лицами.
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