С 1 сентября инспекторы ГИБДД не будут изымать водительское удостоверение

С 1 сентября крайне не рекомендуется доверять руль авто кому попало, ездить пьяным, болтать за рулем по телефону и игнорировать людей на пешеходных переходах.

С 1 сентября 2013 года в России снова повышаются размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения - в третий раз за последние 5 лет. Главным отличием от предыдущих ужесточений административной ответственности является то, что теперь размер взыскания по ряду статей увеличивается не в два-три, а сразу в 10 и более раз.

Так, например, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им, вместо предупреждения или 100-рублевого штрафа отныне карается выплатой 3000 руб. в доход государства без вариантов. А если автовладелец посадил за руль человека, у которого заведомо отсутствует водительское удостоверение или оно ранее изъято за нарушение, то вместо 2 500 руб. прежнего штрафа придется расстаться с суммой уже в 30 000 руб.

Еще 30 000 руб. должен будет заплатить тот самый «лишенец», оказавшийся за рулем, то есть казна российского государства с подобного нарушения может пополниться сразу на 60000 руб. Если же лицо, лишенное права управления, не сможет или не захочет платить штраф, оно может посидеть 15 суток в изоляторе временного содержания либо потрудиться на принудительных работах от 100 до 200 часов, в зависимости от того, как назначит судья.

Таким образом, с 1 сентября крайне не рекомендуется доверять руль своей машины кому попало, ездить пьяным, болтать за рулем по телефону и игнорировать людей на пешеходных переходах. Впрочем, все эти вещи были наказуемы и ранее, но, по многочисленным просьбам автомобильной общественности, теперь нарушения будут обходиться значительно дороже.

Накануне вступления в силу новых штрафов ГИБДД Приморского края провела брифинг для журналистов, на котором выступили начальник отдела по исполнению административного законодательства Людмила ШАРАЯ и врио заместителя начальника ГИБДД Владимир КРЕСТЬЯННИКОВ. Инспекторы рассказали о том, как будут реализовываться нововведения на территории региона и что ждет приморских водителей в ближайшем будущем.

По словам Владимира Крестьянникова, для того чтобы предотвратить возможный всплеск взяток сотрудникам ГИБДД со стороны проштрафившихся водителей, в настоящее время реализуется концепция «минимального контакта», подразумевающая расширение использования автоматических средств фиксации нарушений.

«На дорогах Приморья работают передвижные камеры КРИС-П, до конца года будут запущены стационарные камеры КРИС-С. Такие распространенные нарушения, как выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет, нарушение скоростного режима, будут фиксироваться без участия человека, и это позволит избежать подкупа инспекторов. Кроме того, камеры сейчас устанавливаются также в патрульных автомобилях ДПС. Они наблюдают как за обстановкой снаружи, так и внутри и фиксируют все действия сотрудников. Это также должно способствовать снижению уровня коррупции», – отметил Владимир Крестьянников.

Вместе с тем, согласно новым поправкам в административное законодательство, государство возлагает определенные надежды на порядочность нарушителей. С 1 сентября инспекторы ГИБДД не будут изымать водительское удостоверение, а если судья приговорит к лишению прав, то нарушителю надо будет самому сдать документы в ГИБДД в трехдневный срок.

«Срок лишения будет исчисляться с момента сдачи, и если нарушитель станет уклоняться, то этот срок будет так же откладываться. А водитель, попавшийся с несданным вовремя удостоверением, получит дополнительное наказание в виде штрафа 30 000 рублей. Кроме того, ему нужно будет заново сдавать экзамен на знание ПДД. Процедура прохождения такого экзамена сейчас находится на рассмотрении правительства и скоро будет утверждена», - сообщила «ЗР» Людмила Шарая.

Досье: С начала года в Приморском крае привлечены к ответственности 4 231 человек за разговоры по мобильному телефону во время движения и 17 618 водителей за непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе. С учетом того, что сумма штрафа за оба этих нарушения поднята до 1500 рублей, сохранение подобной динамики фиксирования нарушений позволит пополнить казну на 6 436 500 рублей или 26 427 000 рублей соответственно.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.