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РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО
В большинстве регионов страны во избежание возникновения социальной напряженности компания РОСГОССТРАХ не стала поднимать цены на полис ОСАГО выше нижней границы тарифного "коридора", установленного ЦБ России.
Об этом заявила директор филиала РОСГОССТРАХ в Приморском крае Ольга ОСИПОВА. Она напомнила, что в соответствии с указаниями Банка России, с 1 апреля почти в три раза - до 500 тыс. рублей увеличились лимиты покрытия в ОСАГО по выплатам за ущерб здоровью. В октябре 2014 года были подняты лимиты выплат по имуществу - размер максимального возмещения за повреждение автомобиля составляет сегодня не 120 тыс. рублей, а 400 тыс.
Столь кардинальный рост страхового покрытия - в несколько раз - неизбежно должен был повлечь за собой и изменения тарифов «автогражданки», которые сохранялись неизменными более 11 лет. «Именно поэтому мы сегодня видим, что большинство страховщиков, в том числе 9 из 10 компаний, входящих в ТОП-10, повысили цены по максимальной границе тарифного коридора. Но для РОСГОССТРАХА ОСАГО - это не тот вид, в котором стоит задача заработать. Здесь цель - не уйти в минус, обеспечив при этом полисами миллионы наших клиентов, которых только за 2014 год стало на 38% больше», - отметила Ольга Осипова.
В 59 регионах, для клиентов компании рост тарифа составит менее 40%, если считать от цен, установленных РОСГОССТРАХОМ на ОСАГО 1 октября 2014 года. Для Приморского края компании удалось удержать рост на уровне 38%. Более того, Росгосстрах нашел возможность в отдельных городах и населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока снизить цены на ОСАГО. К примеру, для юридических лиц в Приморье тариф на легковые автомобили снизился на 12%.
«РОСГОССТРАХ - системообразующая компания, которая действует на всей территории страны, от Владивостока до Калининграда - отметила Ольга Осипова. – Начиная с 2003 года, наша компания является абсолютным лидером по количеству застрахованных по ОСАГО автовладельцев. Сегодня свыше 15 млн российских автолюбителей доверяют нам защиту своей гражданской ответственности на дороге. Доля нашей компании в этом сегменте страхового рынка по итогам 2014 года составила 35%, а ближайший «преследователь» отстает более чем в три раза».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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