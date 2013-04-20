Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С 19 апреля повышена штрафы за проезд грузовиков под запрещающий дорожный знак
19 апреля вступили в силу изменения в действующее законодательство, согласно которым несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, теперь будет наказываться строже.
Так, вступившими в силу поправками статья 12.16 КоАП РФ дополнена частью 6, которая устанавливает ответственность за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых автотранспортных средств. С сегодняшнего дня штраф за данное нарушение составляет 500 рублей. До вчерашнего дня применялась ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере 300 рублей по части 1 той же статьи КоАП РФ.
В Москве и Санкт-Петербурге с 1 июля 2013 года санкция за такое правонарушение будет еще строже: штраф составит 5000 рублей. Это также предусмотрено изменениями, внесенными в КоАП РФ: статья 12.16 дополнена частью 7, предусматривающей для городов федерального значения повышенное наказание за несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых автотранспортных средств, сообщает омициальный интернет-сайт «ГУОБДД МВД России».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
Новости раздела
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
Комментарии
-
-
Псевдоним21:24, 20.04.2013#
За исполнением соблюдения надо спрашивать с ГИБДД. Что для инспекторов выгоднее - следить за соблюдением пятисот рублевых штрафов или выловить пяток "пьяных"? Сколько ездит автомобилей с номерами не соответствующих госту, так сказать подложными? За это нарушение предусмотрен штраф 5000, и? А пьяный - какая прелесть, без лишних трепыханий 30000 рублей отдаст. Значит дело не в знаках и разметке а их соблюдении
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
у нас один запрещающий знак !бетонный блок а остальные на усмотрение, на знаки и разметку смотрят единицы, как на убаревича и лазо где поворот запрещён. но кого это останавливает