Верховный суд определил, кто отвечает за починку машины

Например, отдал человек по направлению страховщика автомобиль в ремонт с одними повреждениями, а получил назад с другими. Это довольно частая ситуация

Важное для автовладельцев разъяснение дал Верховный суд, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Оно особенно актуально потому, что сейчас страховые компании предпочитают возмещать ущерб в аварии не деньгами, а направлением на ремонт. Кто отвечает за этот ремонт и в какой ситуации?

Например, приводит пример «РГ», отдал человек по направлению страховщика автомобиль в ремонт с одними повреждениями, а получил назад с другими. Это довольно частая ситуация. Кто должен возмещать ущерб и по каким законам отвечать? С такой ситуацией разбирался Верховный суд.

Еще в марте 2015 года автомобиль "БМВ Х5", принадлежащий неким Дроздовым, попал в аварию. Он был застрахован в солидной страховой компании по КАСКО. Компания решила компенсировать ущерб пострадавшим натуральным способом. То есть направить машину на ремонт в сервис. В июле Дроздова сдала автомобиль в ремонт, а через четыре дня получила его в отремонтированном виде. Но, к удивлению своему, обнаружила на нем новые повреждения, которых раньше не было. А именно - скол на передней водительской двери, отсутствие части резины на задней правой покрышке, изменение цвета хромированного молдинга на задней правой двери.

Она потребовала от сервиса устранить новые неполадки. Но сервис сделать это отказался. В итоге Дроздовы передали машину в другой сервис и заплатили за ремонт 34,5 тысячи рублей. Но прощать такой убыток не стали.

Пострадавшие обратились в суд и, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, потребовали от сервиса возмещение расходов в размере 68 тысяч рублей, неустойку в таком же размере, а также расходы на представителя в суде в размере 25 тысяч рублей, компенсацию морального ущерба в размере 23 тысяч и еще кое-что по мелочи.

Районный суд установил, что указанные повреждения действительно возникли на автомобиле после его передачи для проведения восстановительного ремонта. Однако удовлетворил иск лишь частично. Он взыскал с сервиса в пользу пострадавших от его ремонта 34,5 тысячи рублей в качестве возмещения ущерба и 20 тысяч рублей на судебные расходы. В остальных требованиях он отказал.

При этом суд указал, что ответственность за качество ремонта, произведенного по направлению страховой компании станцией техобслуживания, несет страховщик. А поэтому на правоотношения между Дроздовыми и автосервисом положения Закона "О защите прав потребителей" не применимы.

Дроздовы подали апелляцию, но городской суд согласился с доводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения.

Однако с таким положением дел не согласился Верховный суд, куда позже обратились Дроздовы. Он указал, что в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса за качество произведенного по направлению страховщика станцией техобслуживания восстановительного ремонта в рамках страхового возмещения по договору добровольного страхования ответственность действительно несет страховщик. Однако в данной ситуации речь идет не о претензиях к восстановительному ремонту, которых у истцов просто нет, а о новых повреждениях, к страховому случаю не относящихся. То есть автовладельцам был причинен новый вред при выполнении работ.

Пункт 2 статьи 14 Закона "О защите прав потребителей" устанавливает право любого потерпевшего, независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет, требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги).

То есть закон о защите прав потребителей на этот случай прекрасно распространяется. Значит, истцы могут рассчитывать на штрафы, пени и неустойки. Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение.