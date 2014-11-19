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Автобусам запретят правый руль
Правительство не намерено запрещать импорт подержанных автомобилей с правым рулем, за исключением автобусов, ввоз которых будет запрещен с 1 января 2015 года, сообщил во время визита во Владивосток глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ.
На вопрос, не планирует ли правительство запретить ввоз подержанных японок, министр заявил: «За исключением ограничения, которое вводится с 1 января 2015 года, по праворульным автобусам в рамках технического регламента, который вступает в силу с 1 января на территории РФ и Таможенного cоюза. Будут запрещены к импорту и эксплуатации праворульные автобусы, потому что небезопасно для пассажиров иметь выход на сторону движения. Что касается легковых автомобилей, пока таких решений не прорабатывалось».
Что касается рынка легковых автомобилей, то министр считает, что на Дальнем Востоке итак уже происходит замещение праворульных иномарок из Японии леворульными авто вторичного рынка.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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