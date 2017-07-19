Техосмотр возвращают ГИБДД

Многочисленные страшные «автобусные» аварии привели МВД страны в частности и Правительство РФ в целом к правильному решению проводить техосмотр ряда транспортных средств по-старому — силами ГИБДД, а не страховщиков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью заявил начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал-майор полиции Михаил Черников.

Новый начальник ГАИ России Михаил Черников знает о проблемах пассажирских перевозок не по-наслышке. Работая в свое время в Хабаровском крае, он лично запрещал эксплуатацию автобусов-конструкторов: ушлые предприниматели покупали в Китае старую технику, вырезали из нее нужные фрагменты и потом вваривали их в некогда зарегистрированные в России транспортные средства. И получалось, что под одним vin-номером эксплуатировались черт знает какие «лего». Эти автобусы-конструкторы плохо управляются, ни коим образом не защищают пассажиров, но приносят своим хозяевам миллионы рублей прибыли. При этом, уверен генерал, подобная практика продолжается и сегодня.

И одним из способов положить ей конец г-н Черников видит в возвращении органам ГИБДД права проводить технический осмотр техники, занятой в пассажирских и грузовых перевозках. И с этой инициативой нового начальника российской Госавтоинспекции, которой он поделился в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд», сложно не согласиться, особенно учитывая тот факт, что более половины грузовиков и автобусов, стоящих на учете в ГАИ, принадлежит не коммерческим структурам, а частным лицам. То есть даже фиктивного контроля за состоянием этих фур и автобусов не ведется — как страховщики выдают-продают свои диагностические карты т/с всем хорошо известно.

Что же касается легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, то глава ГУ ОБДД МВД РФ пока не видит необходимости проверять их техническое состояние силами госавтоинспекторов. Михаил Черников вполне резонно считает, что автовладельцы самостоятельно и вполне ответственно следят за исправностью своих «железных коней», поскольку от этого зависят и их жизни, и жизни их пассажиров.

Однако следующим логичным ходом начальника ГАИ России должна стать инициатива о полной отмене техосмотра легковых авто, который сегодня является только заработком страховщиков, никак не связанным с вопросами безопасности дорожного движения.