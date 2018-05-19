Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам

Показания свидетелей, чеки из бара, видеозаписи и прочее правоохранителям больше не помогут

Из Уголовного кодекса РФ теоретически может исчезнуть такое отягчающее обстоятельство, как совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Конституционный суд РФ дал ровно год федеральному законодателю, чтобы отредактировать примечание 2 к статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Изучить вопрос, можно ли признать человека пьяным по косвенным данным - по показаниям свидетелей, чекам из бара, видеозаписям, - судей КС РФ попросил Ивановский областной суд, в производстве которого находится дело Сергея Журавлева. Как следует из материалов суда, в марте 2015 года около шести утра Журавлев повез по домам свою компанию, которая всю ночь гуляла сначала в ресторане, а затем в ночном клубе.

На очередном повороте машину занесло, две пассажирки Журавлева погибли на месте, а сам он с места происшествия скрылся. И хотя в полицию виновник смертельной аварии явился сам, но произошло это только через год.

Никакое медицинское освидетельствование в этом случае, разумеется, невозможно, но суд первой инстанции принял к сведению показания свидетелей, которые якобы пили с ним всю ночь. Все вышеперечисленные доказательства в деле тоже есть, приговор - восемь лет лишения свободы, почти максимум.

Однако суду апелляционной инстанции защита Журавлева напомнила, что УК признает состояние опьянения только в случае "наличия абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений" либо в случае невыполнения "законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования". Отказа нет - признать факт невозможно.

С одной стороны, использование косвенных данных - тех же показаний свидетелей - для установления состояния опьянения рождает широкий простор для злоупотреблений и коррупции, считает полномочный представитель правительства в КС адвокат Михаил Барщевский. К тому же нельзя не учитывать, что в зависимости от возраста, комплекции, состояния здоровья критический уровень опьянения у разных людей наступает от разной дозы. С другой стороны - и это отметил полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов - отсутствие медосвидетельствования может быть обусловлено объективными причинами: "Территория России столь обширна, что доставление на экспертизу в медицинское учреждение может быть затруднено или невозможно". Однако, как отметила полпред Государственной Думы Татьяна Касаева, ситуация Журавлева фактически избавила его от применения судом отягчающих обстоятельств. Исследовав обстоятельства дела, КС согласился, что существующая практика ставит "беглеца" в более выгодное положение по сравнению с теми, кто остался на месте ДТП, прошел медицинскую экспертизу, был признан пьяным или даже отказался от нее.

Судьи отметили, что само по себе введение в нормативный акт понятия "состояние опьянения" защищает трезвых водителей, - признать факт можно только после медэкспертизы и никак иначе. В этом смысле оспоренная норма соответствует Конституции. Однако "установление состояния опьянения на момент управления транспортным средством исключительно по результатам освидетельствования относится ко всем субъектам преступления, включая лиц, покинувших место ДТП, и это ставит их в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии, что противоречит конституционным принципам равенства и справедливости".

В своем решении КС также напомнил, что ранее в УК существовала статья 265 "Оставление места дорожно-транспортного происшествия", которая сейчас признана утратившей силу. И хотя судьи отказались приравнять оставление места ДТП к отказу от освидетельствования, ведь оно может быть вызвано объективными причинами - например, необходимостью доставить пострадавшего в больницу, но обязали законотворцев в течение года урегулировать вопрос.

- Федеральному законодателю надлежит в течение года внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, - сказано в решении КС РФ. - Если в течение года изменения не будут внесены, пункт 2 примечания к статье 264 УК утрачивает силу.

А пока решением КС сохраняется прежний порядок, то есть Сергей Журавлев, скорее всего, получит более мягкое наказание, отметил руководитель секретариата КС Владимир Сивицкий.

- Да, сейчас в выигрыше оказывается тот, кто ведет себя более противоправно, а именно, попав в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, скрывается от сотрудников полиции. Да, в деле Журавлева, скорее всего, не будет отягчающих обстоятельств в виде опьянения, - отметил он. - Но КС верит, что законодатель стремится пресечь все попытки вождения автомобилей гражданами в пьяном виде и что за год соответствующие изменения будут внесены. Иначе отягчающая вину в совершении ДТП квалификация о состоянии алкогольного опьянения водителя вообще уйдет из УК РФ по статье о совершении ДТП с тяжкими последствиями. Сивицкий добавил, что КС сознательно пошел на продление действия нормы, которая признана противоречащей Конституции. Если действие примечания 2 к статье 264 отменить сейчас, пьяные за рулем могли бы остаться безнаказанными.