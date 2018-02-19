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Новые правила техосмотра ужесточат его процедуру

19 Февраля 2018, 10:18 | В России

Правительство РФ внесло поправки в правила проведения техосмотра, которые ужесточат его процедуру, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой "Российскую газету".

"Отсутствие аптечки, затонированные фары и незаконный тюнинг - все это теперь не позволит автовладельцу пройти техосмотр. Новые правила его проведения ужесточают и саму процедуру. Постановление правительства, которое устанавливает эти изменения, публикует сегодня "Российская газета", - говорится в материале издания.

Как отмечается, автомобиль не допустят к эксплуатации, если у него отсутствует предусмотренный конструкцией демпфер или усилитель рулевого управления. Не допускается также подтекание жидкостей из системы гидроусилителя руля. В соответствии с новыми правилами, запрещается тонировать фары, устанавливать на них непредусмотренные производителем оптические элементы и оклеивать даже бесцветными пленками. Поправки к правилам проведения техосмотра предусматривают особенности конструкции праворульных машин, у которых ближний свет освещает встречную полосу и их владельцам необходимо наклеивать на фары специальную пленку, чтобы корректировать свет. Запрет не распространяется на случаи, когда пленка или элементы требуются для коррекции светового пучка и приведения его в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза.

Сообщается, что если в конструкции машины предусмотрены стеклоочистители и стеклоомыватели, то они должны присутствовать. Если на машине установлена шипованная резина, то она должна быть на всех четырех колесах, а не только на передней или задней оси. Отдельно уделено внимание установке газобалонного оборудования. Поправки в правила техосмотра предусматривают проверку газобалонного оборудования на соответствие техрегламенту Таможенного союза, проверять будут места размещения, установку и подключение оборудования. Также в правила техосмотра вернулось требование о проверки аптечки.

Согласно материалу издания, в документе прописано время, которое отводится на техосмотр той или иной категории транспортных средств. Для легковушек и грузовиков это время осталось неизмененным - 30 минут. Для автобусов время проверки увеличилось на 5-7 минут. Новые правила техосмотра предусматривают проверку дополнительных параметров для эвакуаторов, грузоподъемников, цистерн и даже транспорта для коммунальных служб и содержания дорог.

Добавляется, что также предлагается передать контроль за информационной системой "Техосмотр" Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Ее разработало и содержит сейчас МВД, но заполняют операторы техосмотра, которых контролирует РСА. Постановление правительства о новых правилах техосмотра вступает в силу в конце этой недели.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По информации информагентств
Теги: МВД  ГИБДД  авто  РСА  транспорт  техосморт 



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