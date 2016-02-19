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Автомобилистам грозит штраф в 10 тыс. рублей
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, ужесточающий ответственность за проезд железнодорожного переезда при закрывающемся шлагбауме или на запрещающий сигнал светофора, об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Депутаты заксобрания Пензенской области предлагают увеличить штрафы за нарушения по ч. 1 указанной статьи КоАП до 10 тысяч рублей, а по ч. 2 — до 5 тысяч рублей. «Предлагаемые данным законопроектом меры будут способствовать ответственному отношению водителей автотранспортных средств к правилам движения через железнодорожные пути, что позволит снизить количество ДТП», — отмечают парламентарии.
В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что, несмотря на проводимые профилактические меры со стороны железнодорожников и правоохранителей, сохраняется достаточно высокий уровень частоты ДТП на ж/д-переездах.
Напомним, в настоящее время ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа 1000 рублей или лишения водительских прав на срок 3-6 месяцев за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановку или стоянку на железнодорожном переезде. Кроме того, ч.2 той же статьи предусматривает штраф 1000 рублей за иные нарушения правил проезда через переезды.
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на переездах у нас твориться бардак за этот бардак мы должны платить