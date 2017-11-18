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Самая опасная новая ловушка ГИБДД
Автомобилисты, в массе своей, пока не ощутили действия новой редакции административного регламента ГИБДД — она вступила в силу лишь в 20 октября. Но в самое ближайшее время на собственном кошельке этот регламент прочувствуют многие, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По кошельку автовладельцев уже начинает бить один из самых неприятных пунктов новой редакции Административного регламента ГИБДД, который вступил в силу 20 октября, пишет сайт avtovzglyad.ru. Обновившаяся внутриведомственная «библия» разрешила сотрудникам организовывать автоматическую фиксацию нарушений ПДД в зоне действия временных знаков. Чаще всего их устанавливают там, где на дороге или в непосредственной близости от нее идут какие-то строительные или ремонтные работы. До последнего времени водители, проезжая зону, в которой временные дорожные знаки ограничивали скорость, руководствовались здравым смыслом.
При наличии реальных проблем для движения, — сужений проезжей части, ее резких изгибов, неровности асфальта и т. п. — автомобилисты и скорость снижают, да внимательнее следят за окружающей обстановкой. Ну а когда видим, что трасса широка, пуста, асфальт ровный, а о дорожных работах свидетельствуют лишь временные знаки и пластиковые отбойники на обочинах, то едем, не обращая внимания на бессмысленные ограничения скорости.
Но теперь в таких местах можно ожидать появления огромного количества камер — чтобы оштрафовать «на новенького» максимально возможное количество водителей. Да и «старые» стационарные комплексы автоматической фиксации теперь будут оформлять «письма счастья» даже тогда, когда в зоне их действия перекопан асфальт. Все бы ничего, но, в «зоне проведения дорожных работ» ограничения скорости обычно устанавливаются радикальные.
Например, на трассах, где разрешена скорость 90 км/ч и водители по привычке едут в «нештрафуемом диапазоне» — 90+15 км/ч. А временные знаки в местах текущего и, что обидней всего, давно закончившегося ремонта, требуют сбрасывать до 40 км/ч. То есть, установив в таком месте камеру автоматической фиксации, можно массово «стричь» водителей не на 500 рублей каждого (за превышение на спидлимита 20—40 км/ч), а уже, как минимум, на 1000 рублей за нарушение за 40—60 км/ч. Особая прелесть тут в том, что попадаться в подобные штрафные ловушки будут не единицы из потока, а все, кто едет по участку, практически поголовно.
И получится, что увидев некогда забытый дорожниками желтый знак ограничения скорости «40» на идеально ровной, прямой и пустой трассе, весь поток машин будет тормозить со своих 100—110 до «законопослушных» 50—60 — мало ли что, вдруг там камера?! Так и до аварии недалеко!
Да, по идее расстановка и сроки действия временных знаков должны согласовываться с местной ГИБДД. Но кто гарантирует, что информация об этом будет вовремя заложена в систему автоматической фиксации? Тем более что обслуживание этого оборудование в последнее время все чаще отдается на откуп частным конторам, которые, как правило, прямо заинтересованы в увеличении числа собранных камерами штрафов. А водителю, которого незаконно оштрафуют по чьей-то сознательной или несознательной халатности, придется доказывать потом, что он «не верблюд».
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