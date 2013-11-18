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У пьяных водителей предлагают конфисковывать автомобили

18 Ноября 2013, 13:22 | В России

Депутат Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому у водителей будут конфисковывать автомобили за езду в нетрезвом виде. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предложенная мера одновременно и позволит увеличить степень ответственности за данное правонарушение, и создаст препятствие для его повторного свершения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно инициативе Иванова, управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав, влечет административный арест на срок до 15 суток или на штраф с конфискацией автомобиля. Повторное совершение правонарушения — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, или передача управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, помимо штрафа также будет предусматривать конфискацию транспортного средства.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: законодательство  штрафы  правонарушения  авто  арест  алкоголь  права 



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Комментарии

  • Псевдоним15:02, 18.11.2013#

    Может обратиться к опыту Сингапура по борьбе с пьяными за рулем?Ролик в ютубе очень поучительный. Может не в первый раз такое применять, а со второго раза, но представляется очень эффективным способом. Задница нарушителя красноречивее любых размышлений о штрафах.

  • Справедливый15:13, 18.11.2013#

    Что за глупость? Я ярый противник пьяных за рулём, но автомобиль - СОБСТВЕННОСТЬ. Есть различные виды наказания предусмотренные Российским законодательством, в конце-концов, ввести уголовную ответственность, плюс огромный штраф, но автомобиль-то причём? Это что же получается, если я, к примеру, совершил преступление, убив кастрюлей, значит меня надо наказать конфисковаф кастрюлю? Похоже депутату Сергею Иванову в психушку пора

  • волк15:29, 18.11.2013#

    депутат иванов придурок умалишенный !!! Хоть бы идиот конституцию открыл для начала . . . . . господи да когда ж они передохнут. . . . хотя глядя на нынешнее образование , это только цветочки . . . . О. Бендеров только прибавится " Да здравствует первый междупланетный шахматный турнир!!!Ура товарищи!!!"

  • Неедрос15:30, 18.11.2013#

    Голосуйте ЗА Едрилл!

  • Псевдоним17:22, 18.11.2013#

    А если авто кредитное, или в прокате!!!

  • Псевдоним17:22, 18.11.2013#

    Идиоты

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