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У пьяных водителей предлагают конфисковывать автомобили
Депутат Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому у водителей будут конфисковывать автомобили за езду в нетрезвом виде. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Предложенная мера одновременно и позволит увеличить степень ответственности за данное правонарушение, и создаст препятствие для его повторного свершения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно инициативе Иванова, управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав, влечет административный арест на срок до 15 суток или на штраф с конфискацией автомобиля. Повторное совершение правонарушения — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, или передача управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, помимо штрафа также будет предусматривать конфискацию транспортного средства.
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Комментарии
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Справедливый15:13, 18.11.2013#
Что за глупость? Я ярый противник пьяных за рулём, но автомобиль - СОБСТВЕННОСТЬ. Есть различные виды наказания предусмотренные Российским законодательством, в конце-концов, ввести уголовную ответственность, плюс огромный штраф, но автомобиль-то причём? Это что же получается, если я, к примеру, совершил преступление, убив кастрюлей, значит меня надо наказать конфисковаф кастрюлю? Похоже депутату Сергею Иванову в психушку пора
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волк15:29, 18.11.2013#
депутат иванов придурок умалишенный !!! Хоть бы идиот конституцию открыл для начала . . . . . господи да когда ж они передохнут. . . . хотя глядя на нынешнее образование , это только цветочки . . . . О. Бендеров только прибавится " Да здравствует первый междупланетный шахматный турнир!!!Ура товарищи!!!"
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Может обратиться к опыту Сингапура по борьбе с пьяными за рулем?Ролик в ютубе очень поучительный. Может не в первый раз такое применять, а со второго раза, но представляется очень эффективным способом. Задница нарушителя красноречивее любых размышлений о штрафах.