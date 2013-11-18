У пьяных водителей предлагают конфисковывать автомобили

Депутат Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому у водителей будут конфисковывать автомобили за езду в нетрезвом виде. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предложенная мера одновременно и позволит увеличить степень ответственности за данное правонарушение, и создаст препятствие для его повторного свершения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно инициативе Иванова, управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав, влечет административный арест на срок до 15 суток или на штраф с конфискацией автомобиля. Повторное совершение правонарушения — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, или передача управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, помимо штрафа также будет предусматривать конфискацию транспортного средства.

ZRPRESS.RU, Владивосток.