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Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
Единственная радость — отмена знака «Шипы» на заднем стекле. Все остальное — мрачно и как-то беспросветно
После 1 сентября жизнь автомобилистов изменится так круто, что впору задуматься о том, а не «записаться» ли снова в пешеходы. Пешеходов у нас любят, потому что с них нечего взять, водителей «любят» еще больше, потому что брать с них можно до посинения последних.
Единственная радость — отмена знака «Шипы» на заднем стекле. Все остальное — мрачно и как-то беспросветно, пишет автомобильный портал Drivenn.Ru. Езда без ОСАГО теперь будет фиксироваться камерами. Отслеживаться будут не только нарушители ПДД, но все автомобили подряд.
И если «автогражданки» нет — получи штраф. Штрафовать будут, пока не оформишь полис, но не чаще одного раза в сутки. Какое пополнение ожидает бюджет страны, если учесть, что ее просторы бороздят 6 000 000 машин без «автогражданки», а еще миллион ездит по поддельным полисам!
Думаете, с ОСАГО закончили? Как бы ни так! Банк России расширяет тарифный коридор. Не вдаваясь в подробности, скажем: все это приведет к увеличению стоимости полиса с 5,8 до 7,8 тысяч рублей. Мощное авто из проблемных регионов обложат данью в 31 000 рублей вместо 25 000 существующих.
Останавливать автомобилистов теперь сможет и таможня. Пока не везде, а в приграничных районах, и не все, а только некоторые категории транспортных средств.
Цель благая, как всегда — чтоб без контрабанды! Если не остановишься — штраф от 500 до 800 рублей. Непонятно: таможенники будут стоять на перекрестках и палочками махать? А на границе таможня разве не справляется? И где наберешь столько неподкупных Верещагиных?
Топливо сорвется с хилого поводка и снова рванет вверх, ведь с 1 января 2019 года вступит в силу 20-процентный НДС. По мнению экспертов, резкий рост цен начнется уже в сентябре, и достигнут они 54-рублевой отметки за литр АИ-95.
За фальшивый техосмотр будут наказывать на 2000 рублей, а тех, кто не имеет диагностической карты, будут отлавливать камеры видеофиксации. Штраф — раз в сутки. Процесс техосмотра будет записываться на видео. За выдачу диагностической карты на неисправную машину или карту без прохождения техосмотра, введут денежные санкции. Вообще, наказания грозят довести вплоть до уголовного. До конца года еще осталось время поправить свои дела.
Штраф за проезд железнодорожного переезда на красный и прочие нарушения хотят поднять в пять раз, если нарушитель выживет. Пока наказание предусмотрено в размере 1 000 рублей. То ли еще будет…
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