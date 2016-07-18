Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Две сотни моделей автомобилей покинули российский рынок
За два года российский авторынок потерял 40% модельного ряда: если в 2014 г. покупатель мог делать выбор из 500 моделей, то сейчас – из 300, подсчитал президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Владимир Моженков. Только с марта по июнь этого года, по данным «Автостата», с продажи сняты 16 моделей, среди них Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Nissan Juke, Renault Fluence, две модели Geely.
Сокращение модельного ряда будет продолжаться: производители уводят с рынка наименее продаваемые модели, чтобы не тратиться на логистику и сертификацию, объясняет Моженков. Новая сертификация автомобилей по «Глонасс» обойдется примерно в $2 млн на одну модель, отмечает президент группы компаний RTDService, дилера Renault, Андрей Петренко.
В первую очередь с рынка ушли не массовые, а нишевые модели, которые в годы относительного изобилия могли добавлять продажи, а сейчас являются существенным бременем и дополнительными затратами, соглашается представитель группы «Автомир» Татьяна Лавренова. В 2014 г. «Автомир» продавал около 290 моделей разных марок, в 2016 г. их число сократилось до 200.
Как показал проведенный «Ведомостями» опрос дистрибуторов и производителей, в количественном выражении модельный ряд самых продаваемых в России марок почти не изменился, но качественные изменения заметны сильно.
О том, что российский рынок с 2014 г. не покинула ни одна модель, заявил только представитель Kia. Россия в числе приоритетов для Kia Motors на глобальном уровне. Наша страна – четвертый по величине рынок в мире и одна из немногих, где доля рынка Kia превысила 10%, объяснил он.
Toyota решила оставить в продаже пользующиеся наибольшим спросом в России внедорожники и кроссоверы, а также Camry, сообщил представитель компании. Видит потенциал в развитии модельного ряда в сегменте SUV и Renault. Расширяет модельный ряд внедорожников и Lexus, так, он запустил новый LX 450d с первым дизельным двигателем Lexus специально для России. Lada вышла в сегмент городских кроссоверов с Lada Xray, а также выпустила в 2014–2015 гг. внедорожную линейку Cross (у Lada Kalina и Lada Largus увеличен клиренс, добавлен защитный обвес).
Nissan в последнее время фокусируется на сегменте кроссоверов и внедорожников, в котором компания традиционно сильна, говорит представитель компании.
Hyundai вывел с рынка только одну модель – седан бизнес-класса Grandeur, пользующуюся низким спросом, говорит представитель компании.
Поскольку сейчас интерес клиентов к нишевым моделям не слишком высок, некоторое время назад Volkswagen приостановил в России продажи компактного хетчбэка Scirocco и компактного минивэна Touran, сообщил представитель марки.
Представитель Renault говорит, что компания вывела из локального модельного ряда нишевые автомобили, продажи которых не оказывали существенного влияния на долю рынка.
За первые шесть месяцев 2016 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 14%, подсчитал комитет автопроизводителей АЕБ. И если дилеры и производители в начале года довольно уверенно говорили о надеждах на восстановление автомобильного рынка в 2017 г., то сейчас уже признают, что продажи еще на пару лет могут застыть на уровне 1,4–1,5 млн автомобилей в год. У россиян все меньше денег, а цены на автомобили растут.
Новости тематики
- Полисы ОСАГО поделят на три вида
- В России в июле продажи автомобилей сократились на 16,6%
- Еще одна госструктура хочет заняться поборами на дорогах
- Приморье не вошло в ТОП-10 регионов, где больше всего берут автомобильных кредитов
- Две сотни моделей автомобилей покинули российский рынок
- Бумажный ПТС заменят на электронный
- Названы лидеры по выручке на авторынке России в 2016 году
- МВД предложило разрешить перевозить детей старше 7 лет без автокресла
- Приморский край не вошел в ТОП-10 регионов, где больше всего автомобилей с пробегом
- В России создадут общероссийскую базу данных автомобилей
Новости раздела
- Полисы ОСАГО поделят на три вида
- Женщины-водители попадают в ДТП на 28% чаще мужчин
- Эвакуировать авто будут по новым тарифам
- В России в июле продажи автомобилей сократились на 16,6%
- Еще одна госструктура хочет заняться поборами на дорогах
- Приморье не вошло в ТОП-10 регионов, где больше всего берут автомобильных кредитов
- Две сотни моделей автомобилей покинули российский рынок
- Бумажный ПТС заменят на электронный
- В России забраковано 90% федеральных трасс
- Названы лидеры по выручке на авторынке России в 2016 году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным