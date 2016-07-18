Две сотни моделей автомобилей покинули российский рынок

За два года российский авторынок потерял 40% модельного ряда: если в 2014 г. покупатель мог делать выбор из 500 моделей, то сейчас – из 300, подсчитал президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Владимир Моженков. Только с марта по июнь этого года, по данным «Автостата», с продажи сняты 16 моделей, среди них Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Nissan Juke, Renault Fluence, две модели Geely.

Сокращение модельного ряда будет продолжаться: производители уводят с рынка наименее продаваемые модели, чтобы не тратиться на логистику и сертификацию, объясняет Моженков. Новая сертификация автомобилей по «Глонасс» обойдется примерно в $2 млн на одну модель, отмечает президент группы компаний RTDService, дилера Renault, Андрей Петренко.

В первую очередь с рынка ушли не массовые, а нишевые модели, которые в годы относительного изобилия могли добавлять продажи, а сейчас являются существенным бременем и дополнительными затратами, соглашается представитель группы «Автомир» Татьяна Лавренова. В 2014 г. «Автомир» продавал около 290 моделей разных марок, в 2016 г. их число сократилось до 200.

Как показал проведенный «Ведомостями» опрос дистрибуторов и производителей, в количественном выражении модельный ряд самых продаваемых в России марок почти не изменился, но качественные изменения заметны сильно.

О том, что российский рынок с 2014 г. не покинула ни одна модель, заявил только представитель Kia. Россия в числе приоритетов для Kia Motors на глобальном уровне. Наша страна – четвертый по величине рынок в мире и одна из немногих, где доля рынка Kia превысила 10%, объяснил он.

Toyota решила оставить в продаже пользующиеся наибольшим спросом в России внедорожники и кроссоверы, а также Camry, сообщил представитель компании. Видит потенциал в развитии модельного ряда в сегменте SUV и Renault. Расширяет модельный ряд внедорожников и Lexus, так, он запустил новый LX 450d с первым дизельным двигателем Lexus специально для России. Lada вышла в сегмент городских кроссоверов с Lada Xray, а также выпустила в 2014–2015 гг. внедорожную линейку Cross (у Lada Kalina и Lada Largus увеличен клиренс, добавлен защитный обвес).

Nissan в последнее время фокусируется на сегменте кроссоверов и внедорожников, в котором компания традиционно сильна, говорит представитель компании.

Hyundai вывел с рынка только одну модель – седан бизнес-класса Grandeur, пользующуюся низким спросом, говорит представитель компании.

Поскольку сейчас интерес клиентов к нишевым моделям не слишком высок, некоторое время назад Volkswagen приостановил в России продажи компактного хетчбэка Scirocco и компактного минивэна Touran, сообщил представитель марки.

Представитель Renault говорит, что компания вывела из локального модельного ряда нишевые автомобили, продажи которых не оказывали существенного влияния на долю рынка.

За первые шесть месяцев 2016 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 14%, подсчитал комитет автопроизводителей АЕБ. И если дилеры и производители в начале года довольно уверенно говорили о надеждах на восстановление автомобильного рынка в 2017 г., то сейчас уже признают, что продажи еще на пару лет могут застыть на уровне 1,4–1,5 млн автомобилей в год. У россиян все меньше денег, а цены на автомобили растут.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.