Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российских автомобилистов ждут новые ограничения
В январе 2015 года вступают в силу ограничения по применению различных автомобильных шин. Готовиться к этому надо уже сейчас. Правила дорожного движения накладывают ограничения только по глубине протектора. Но есть и другие документы, которые регламентируют использование шин по сезону.
В первую очередь речь идет о Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Именно из него была взята классификация шин для правил. И именно в нем предусмотрен запрет использования летних покрышек в зимний период и шипованных летом.
Напомним, что в соответствии с новыми правилами вводится ограничение на глубину протектора шины. Что считать изношенной покрышкой? Для летних шин показатель не изменился - 1,6 миллиметра. А вот для зимних он впервые появился - 4 миллиметра.
Также технический регламент вводит запрет на эксплуатацию летних шин в зимний период. Причем этот период определен тремя зимними месяцами - декабрь, январь и февраль. Запрещена в том числе эксплуатация шипованных шин в летний период. Несложно догадаться, что речь идет об июне, июле и августе.
Но эти ограничения в Правила дорожного движения не включены. То есть получается, что в России в следующем году можно будет безнаказанно ездить на шипах летом, а зимой на летней резине. Главное, чтобы глубина протектора соответствовала обозначенным стандартам. Ведь Правила - это главный документ для водителя. Раз в них нет запрета, то все остальное никого не касается.
Напомним, что волна интереса наших законодателей к шинному вопросу возникла после того, как на трассе «Москва - Санкт-Петербург» образовалась пробка длиной несколько десятков километров. Фуры на резине, похожей на «слик» (шина без протектора вообще), пытались штурмовать обледенелую дорогу. Однако у них это не получилось. Буквально накануне фуры так же чисто случайно заблокировали въезды на пандусы федеральных трасс в районе Московской кольцевой автодороги. Но здесь это не вызвало коллапса. Примечательно, что технический регламент устанавливает запрет на эксплуатацию летней резины зимой и шипованной летом только для легкового транспорта. И многотонные грузовики, и их прицепы, и даже автобусы, которые перевозят ни в чем не повинных пассажиров, вольны ездить на чем угодно, лишь бы глубина протектора соответствовала установленным параметрам.
Да, собственно, и за недостаточную глубину протектора водитель понесет наказание 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.
Между тем в большинстве европейских стран введены ограничения на применение той или иной резины в зависимости от сезона. А в некоторых даже от погодных условий.
Но начнем именно с глубины протектора. До сих пор у нас в правилах фигурировало лишь одно ограничение - 1,6 миллиметра для всех шин. Революционность техрегламента и поправок в правила в том, что вводится ограничение по глубине протектора для зимних шин.
Но самое важное, что в соответствии с Техрегламентом Таможенного союза подобное ограничение ожидает и нас. Но с 2016 года. И количество шипов на погонный метр будет ограниченно 60 штуками. Или доказательствами того, что вред от шины ниже.
Новости тематики
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
Новости раздела
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
Правильный закон, и что самое смешное, недоработки обернулись плюсом. Глубина протектора - достаточная мера. Как правило, у нормального водителя на любой резине, глубина протектора соответствует норме. Другой момент, кто ездит зимой на летней ХОРОШЕЙ резине? Ответ ясен, НИКТО. Ибо деньги, тем более свои все считать умеют. Ездят на лысой резине, а летняя она или зимняя, это уже вторично.