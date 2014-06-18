Российских автомобилистов ждут новые ограничения

В январе 2015 года вступают в силу ограничения по применению различных автомобильных шин. Готовиться к этому надо уже сейчас. Правила дорожного движения накладывают ограничения только по глубине протектора. Но есть и другие документы, которые регламентируют использование шин по сезону.

В первую очередь речь идет о Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Именно из него была взята классификация шин для правил. И именно в нем предусмотрен запрет использования летних покрышек в зимний период и шипованных летом.

Напомним, что в соответствии с новыми правилами вводится ограничение на глубину протектора шины. Что считать изношенной покрышкой? Для летних шин показатель не изменился - 1,6 миллиметра. А вот для зимних он впервые появился - 4 миллиметра.

Также технический регламент вводит запрет на эксплуатацию летних шин в зимний период. Причем этот период определен тремя зимними месяцами - декабрь, январь и февраль. Запрещена в том числе эксплуатация шипованных шин в летний период. Несложно догадаться, что речь идет об июне, июле и августе.

Но эти ограничения в Правила дорожного движения не включены. То есть получается, что в России в следующем году можно будет безнаказанно ездить на шипах летом, а зимой на летней резине. Главное, чтобы глубина протектора соответствовала обозначенным стандартам. Ведь Правила - это главный документ для водителя. Раз в них нет запрета, то все остальное никого не касается.

Напомним, что волна интереса наших законодателей к шинному вопросу возникла после того, как на трассе «Москва - Санкт-Петербург» образовалась пробка длиной несколько десятков километров. Фуры на резине, похожей на «слик» (шина без протектора вообще), пытались штурмовать обледенелую дорогу. Однако у них это не получилось. Буквально накануне фуры так же чисто случайно заблокировали въезды на пандусы федеральных трасс в районе Московской кольцевой автодороги. Но здесь это не вызвало коллапса. Примечательно, что технический регламент устанавливает запрет на эксплуатацию летней резины зимой и шипованной летом только для легкового транспорта. И многотонные грузовики, и их прицепы, и даже автобусы, которые перевозят ни в чем не повинных пассажиров, вольны ездить на чем угодно, лишь бы глубина протектора соответствовала установленным параметрам.

Да, собственно, и за недостаточную глубину протектора водитель понесет наказание 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Между тем в большинстве европейских стран введены ограничения на применение той или иной резины в зависимости от сезона. А в некоторых даже от погодных условий.

Но начнем именно с глубины протектора. До сих пор у нас в правилах фигурировало лишь одно ограничение - 1,6 миллиметра для всех шин. Революционность техрегламента и поправок в правила в том, что вводится ограничение по глубине протектора для зимних шин.

Но самое важное, что в соответствии с Техрегламентом Таможенного союза подобное ограничение ожидает и нас. Но с 2016 года. И количество шипов на погонный метр будет ограниченно 60 штуками. Или доказательствами того, что вред от шины ниже.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.