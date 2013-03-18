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ГАИ надеется сократить очереди на регистрацию авто
Госавтоинспекция уверяет, что процедура постановки на учет автотранспорта в России в ближайшее время значительно упростится - владельцам автомобилей не придется снимать их с учета при продаже, а время регистрации не будет превышать двух часов.
Госавтоинспекция представила проект новой редакции Административного регламента исполнения государственной функции по регистрации транспортных средств. Он размещен на сайте МВД для общественного обсуждения.
Сайт ГАИ сообщает, что проект регламента "содержит значительные изменения в процедурах регистрации транспортных средств и определяет порядок, сроки и условия исполнения регистрационных действий, а также использование в этой работе "Единого портала государственных и муниципальных услуг" и Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Новая редакция призвана оптимизировать регистрационный процесс: уменьшить документооборот, сократить количество административных процедур, что позволит существенно сократить затраты времени граждан".
В частности, в проекте отмечается, что перед продажей транспортного средства не нужно будет снимать его с регистрационного учета - теперь это будет делаться одновременно с постановкой на учет за новым владельцем.
Проект предусматривает, что граждане смогут проводить регистрационные действия в любом подразделении ГИБДД на всей территории страны, а юридические лица - в регистрационных подразделениях в границах субъекта РФ.
"С учетом всех внесенных новаций время исполнения регистрационных действий сокращено с трех до двух часов. На час должно сократиться и время, отведенное на ожидание в очереди", - сообщили в Госавтоинспекции.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Не важно13:08, 19.03.2013#
Сокращение времени ожидания в очереди на ЧАС!?!?! Они чё там прикалываются? Какой нафиг час? В Артёме очередь в ГАИ надо занимать по хорошему хотя бы в 5-6 утра, чтобы в день успеть пройти и то не факт, что повезёт. Последний раз ставил на учёт, правдо 3 года назад. Так 3 недели в очереди стоял. Сейчас говорят конечно получше. Но один фиг надо целый день на это убить, причём не выспавшись перед этим. В этом году права менял. Приехал в ГАИ в 6. 45 и уже 47й по очереди был. А они там про какой-то сокращение на час. Да ничё там не изменится никогда. Пока эти ленивые морды в окошках шевелиться не начнут нормально.
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Псевдоним? Не, не слышал...13:15, 19.03.2013#
Какие три часа? Вы о чем?????? В лучшем случаи день там нужно провести, а в худшим, два-три дня! Согласен, автомагазины нужны!!!! Там реально за два часа снять и поставить. Да дорого, но простите раз в два года как по статистике мы меняем авто это мелочи, удобство стоит денег.
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недавно ставил на учёт авто !! куча окон куда зачем не понтяно . . . блять поставте электронную очередь и очередь минимум раза в 2 быстрее будет ити . . .