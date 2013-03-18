ГАИ надеется сократить очереди на регистрацию авто

Госавтоинспекция уверяет, что процедура постановки на учет автотранспорта в России в ближайшее время значительно упростится - владельцам автомобилей не придется снимать их с учета при продаже, а время регистрации не будет превышать двух часов.

Госавтоинспекция представила проект новой редакции Административного регламента исполнения государственной функции по регистрации транспортных средств. Он размещен на сайте МВД для общественного обсуждения.

Сайт ГАИ сообщает, что проект регламента "содержит значительные изменения в процедурах регистрации транспортных средств и определяет порядок, сроки и условия исполнения регистрационных действий, а также использование в этой работе "Единого портала государственных и муниципальных услуг" и Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Новая редакция призвана оптимизировать регистрационный процесс: уменьшить документооборот, сократить количество административных процедур, что позволит существенно сократить затраты времени граждан".

В частности, в проекте отмечается, что перед продажей транспортного средства не нужно будет снимать его с регистрационного учета - теперь это будет делаться одновременно с постановкой на учет за новым владельцем.

Проект предусматривает, что граждане смогут проводить регистрационные действия в любом подразделении ГИБДД на всей территории страны, а юридические лица - в регистрационных подразделениях в границах субъекта РФ.

"С учетом всех внесенных новаций время исполнения регистрационных действий сокращено с трех до двух часов. На час должно сократиться и время, отведенное на ожидание в очереди", - сообщили в Госавтоинспекции.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.