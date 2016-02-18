Проверять наличие полиса ОСАГО будут с помощью видеокамер

Автоматическая проверка наличия полиса ОСАГО у российских автомобилистов с помощью камер фото- и видеофиксации, которую предполагалось внедрить с начала 2016 года, решили отложить из-за ошибок в базе данных, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом ТАСС рассказал один из членов правления Российского союза автостраховщиков (РСА). «Когда стало понятно, что база АИС РСА содержит ошибки и статистическая погрешность довольно велика, было решено во избежание создания излишней социальной напряженности повременить со стартом проекта, а сосредоточиться на очистке базы. Сейчас происходит масштабное обновление системы, после которого чистота данных повысится и можно будет вернуться к идее автоматических проверок», — пояснил собеседник агентства.

О том, что с начала 2016 года наличие полисов ОСАГО будет проверяться автоматически, президент РСА Игорь Юргенс рассказал в начале декабря 2015 года. В первую очередь планировалось автоматизировать проверку полисов в Москве, Казани и ряде других городов, а после этого распространить ее на всю страну.

По словам Юргенса, в первую очередь проверять должны автомобили, которые нарушают ПДД — не соблюдают скоростной режим, проезжают на запрещающий сигнал светофора и т.д. При этом в РСА подчеркнули, что штрафы не будут приходить автовладельцам, оформившим страховой полис менее пяти дней назад, так как именно такой срок отводится страховым компаниям для внесения информации о полисе в единую базу — АИС РСА.

Если в базе, доступ к которой имеет ГИБДД, не будет обнаружена информация о наличии полиса, автоматически автомобилисту будет сформирован и направлен штраф. Причем ровно столько раз, сколько тот будет проезжать мимо камер, пояснили в РСА.

По оценке главы РСА, количество фальшивых полисов ОСАГО растет: во втором полугодии 2015 года их стало больше в два раза, а в некоторых регионах их количество составляет до 10% от общего числа полисов ОСАГО. За использование поддельного полиса, в том числе предъявление его сотрудникам ГИБДД, водителю грозит наказание вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.