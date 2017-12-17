Водителям, выезжающим за город, придется надевать специальную одежду

Документ о внесении изменений в правила дорожного движения опубликован на сайте правительства 16 декабря

Федерация автовладельцев отреагировала на норму ПДД о светоотражающей одежде, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал внесение в ПДД нового пункта, который обязывает всех водителей надевать светоотражающую одежду во время остановки вне города. По его словам, это положительное нововведение.

Канаев подчеркнул, что в настоящее время новое правило при отсутствии каких-либо штрафов вряд ли будет применяться постоянно. При этом он отметил, что данное решение принято в правильном направлении, поскольку введение административного наказания за не пристегнутый ремень безопасности однажды стало только толчком.

Сергей Канаев добавил, что в данном случае одно наказание не будет действовать, и здесь нужна именно пропаганда.

Документ о внесении поправок в правила дорожного движения появился на официальном сайте правительства сегодня, 16 декабря. Согласно нововведениям, водители при ДТП или вынужденной остановке в темное время суток, находясь вне населенного пункта, обязаны надевать светоотражающую одежду.