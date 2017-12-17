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Водителям, выезжающим за город, придется надевать специальную одежду

17 Декабря 2017, 09:10 | В России

Документ о внесении изменений в правила дорожного движения опубликован на сайте правительства 16 декабря

Федерация автовладельцев отреагировала на норму ПДД о светоотражающей одежде, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал внесение в ПДД нового пункта, который обязывает всех водителей надевать светоотражающую одежду во время остановки вне города. По его словам, это положительное нововведение.

Канаев подчеркнул, что в настоящее время новое правило при отсутствии каких-либо штрафов вряд ли будет применяться постоянно. При этом он отметил, что данное решение принято в правильном направлении, поскольку введение административного наказания за не пристегнутый ремень безопасности однажды стало только толчком.

Сергей Канаев добавил, что в данном случае одно наказание не будет действовать, и здесь нужна именно пропаганда.

Документ о внесении поправок в правила дорожного движения появился на официальном сайте правительства сегодня, 16 декабря. Согласно нововведениям, водители при ДТП или вынужденной остановке в темное время суток, находясь вне населенного пункта, обязаны надевать светоотражающую одежду.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: камера  видео  права  скорость  осаго  страховая компания  ГИБДД  полис  ПДД  инспектор  фиксация  неровность  автошкола  превышение  страхование  автомобиль  каско  дпс  светоотражающий  асфальт 



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Комментарии

  • Олео10:03, 17.12.2017#

    Какой то депутат добирует интересы коммерса который выпускает одежду со светоотражателем

  • Псевдоним10:13, 17.12.2017#

    Да где же купить это чертову светоотражающую ленту? Нигде в магазинах её нет!!!! В автомобильных - только для машин, клеящаяся, а ателье - нет, в магазинах ткани - нет, в спецодежде нет!!!!

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