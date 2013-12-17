Росгосстрах подстрахует клиентов "России" по ОСАГО

РОСГОССТРАХ с 16 декабря начал принимать заявления на осуществление компенсационных выплат по договорам ОСАГО, заключенным СК «Россия».

РОСГОССТРАХ и Российский союз автостраховщиков заключили договор о взаимодействии при осуществлении компенсационных выплат по полисам ОСАГО, выданным ОСАО «Россия».

«Начиная с 16 декабря 2013 года, автовладельцы, попавшие после этой даты в дорожно-транспортное происшествие по вине страхователей ОСАО «Россия», смогут обращаться в региональные центры урегулирования убытков РОСГОССТРАХ. Компания примет от потерпевших комплект документов для дальнейшей его передачи в РСА с целью осуществления компенсационных выплат. При необходимости мы также организуем проведение независимой экспертизы», - заявил первый вице-президент компании РСОГОССТРАХ Дмитрий МАРКАРОВ.

Как отметили в Российском союзе автостраховщиков, РСА заинтересован в подключении к этой работе компании РОСГОССТРАХ, поскольку она имеет максимально широкий региональный охват и большой опыт оперативного урегулирования страховых случаев по ОСАГО.

14 ноября Служба Банка России по финансовым рынкам отозвала лицензии на осуществление страхования и перестрахования ОСАО «Россия». По оценкам РСА, объем обязательств компании составляет до 2,3 млрд рублей, общее количество действующих договоров ОСАГО данной компании составляет 623 506 штук.

газета "Золотой Рог", Владивосток.