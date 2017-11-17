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Регламент для сотрудников ГИБДД меняют из-за шариковых ручек и судей
Вступивший в силу месяц назад документ уже требует изменений
Изменения в регламент МВД предложили внести спустя месяц после того, как он вступил в силу. Согласно нынешней версии приказа, «процессуальные документы должны заполняться разборчиво шариковой ручкой (с наполнителем чёрного, синего или фиолетового цвета) либо с использованием печатающего устройства». Выяснилось, что с выполнением этого требования у инспекторов ГИБДД возникли трудности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В пояснительной записке к новому документу говорится о том, что шариковые ручки перестают работать на морозе. Как сообщает «Коммерсант», инициаторы предлагают изложить пункт 41 в следующем виде: «процессуальные документы должны заполняться чернилами чёрного, синего или фиолетового цвета от руки либо с использованием печатающего устройства. Текст процессуального документа, выполненный от руки, должен быть разборчивым».
Помимо этого в ныне действующей редакции приказа МВД говорится о том, что в том случае, если правонарушение на дороге совершил судья, то инспектор имеет право возбудить дело о правонарушении, отстранить водителя от управления авто, провести освидетельствование на состояние опьянение и применить иные меры обеспечения. Согласно поправкам, сотрудник ГИБДД не сможет даже составить протокол в отношении судьи.
Теперь если у сотрудника ГАИ появятся основания предполагать, что судья или прокурор управляют ТС в состоянии опьянения, то он должен лишь «принять меры к прекращению дальнейшего движения транспортного средства до устранения условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного средства». Причём какие именно меры, указаний нет. О факте инспектор должен сообщить в дежурное отделение, подразделения ДПС, или дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне.
«Было много попыток прописать правила общения инспекторов со «спецсубъектами» [судьями, следователями, прокурорами – примечание редакции]. Но подзаконными актами это сделать не получится, потому что деятельность судей и прокуроров регулируется законами: сразу вылезают противоречия, — комментирует зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. — Вопрос этот можно решить только принятием специального федерального закона. Нужно, как минимум, чтобы инспектор мог использовать меры обеспечения в отношении судей и прокуроров, находящихся в пьяном виде».
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