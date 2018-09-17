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Путин запретил ГИБДД снимать с автомашин номера
Но многие водители уже обзавелись дубликатами
Президент России Владимир ПУТИН запретил сотрудникам Госавтоинспекции снимать регистрационные номера с автомобилей. Текст соответствующего указа размещен на официальном портале правовой информации. В документе указано, что он вступает в силу со дня подписания - 15 сентября.
Указом запрещается снимать с автомобилей номера в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.
При этом за ГИБДД сохраняется право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством, (. . .) до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».
Распространенными причинами снятия номеров с машин в России являются отсутствие у водителя полиса ОСАГО, технические неисправности, а также нарушения, связанные с тонировкой стекол или установкой фар, не соответствующих нормам.
Отметим, что многие водители сегодня заранее изготавливают дубликаты для решения проблемы снятия номеров.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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