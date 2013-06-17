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C 1 января штрафы за хамство за рулем повышают в пять раз
Штраф за мелкие нарушения ПДД пока составляют 100 рублей, но с 1 января 2014 года увеличится в 5 раз, то есть 500 рублей, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков.
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Комментарии
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Житель города В18:45, 22.06.2013#
А он не передёргивает, вся эта возня со штрафами превращается в бред! кто нарушал тот продолжает нарушать, как правило у этих людей либо деньги либо связи есть. а вот простым водителям добавят головной боль, то бишь будут искать причину что бы денежку содрать. И вообще когда же вы крикуны недоделанные поймёти что штрафы никакой пользы не приносят, надо бороться с причиной а не с результатом
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Псевдоним09:18, 18.06.2013#
А вы готовы платить по 500 рублей каждый день?Те кто говорит, что не нарушает просто лицемерит и врёт. Все нарушают (по крайней мере мелкие нарушения есть у всех). Вот каждый день наблюдаю как по Некрасовскому путепроводу при отсутствии пробок народ едет со скоростью не менее 70-80 км/ч при ограничении в 60 (а в ночное время и того 50). И никто не едет ниже этой скорости. Вывод - 100% нарушают. Просто у некоторых отсутствие совести позволяет "поучать" других, что им делать. Так что берите и готовьте деньги лицемерный вы наш.
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36223:24, 22.06.2013#
Житель города, а ты не пробовал не парковаться в три ряда, не обгонять по встречке, не ставить машину на тротуаре и т. д. и если отсутствие мозга тебе мешает это делать, сдай свай таз на металлолом.
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Минимальный штраф должен быть 3 тысячи за мелкие нарушения, остальное за 5тыс, грубые нарушения должны заканчиваться лишением ВУ и тюрьмой, от 15 суток до 15 лет.