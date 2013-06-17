C 1 января штрафы за хамство за рулем повышают в пять раз

Повысится штраф за мелкие нарушения ПДД как езда по тротуару, не пропуск машин «Скорой помощи» и других экстренных служб, превышение скорости на 10 км/ч, объезд пробки по обочине, невключение поворотников и т п.

С 1 января 2014 автомобилисты в России будут платить за мелкие нарушения ПДД по 500 рублей, пишет Gudok.ru.