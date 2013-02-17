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Автостраховщики требуют вывести ОСАГО из-под действия закона "О защите прав потребителей"
В коллективном письме, под которым подписались президент Российской страховой ассоциации Павел Бунин, а также главы компаний «Ингосстрах», «Альянс», СОГАЗ SOGP, ВСК, «РЕСО-Гарантия», СГ МСК, «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах» утверждается, что правильная по своей сути идея о необходимости защиты прав потерпевших в ходе реализации закона об ОСАГО была искажена правоприменительной практикой.
Гранды бизнеса требуют вывести ОСАГО из-под действия закона «О защите прав потребителей». Эксперты осуждают инициативу страховщиков и уличают их в преследовании своекорыстных интересов.
«Защита прав граждан превратилась в повальное взыскание со страховщиков штрафов, пени, морального вреда, без попытки судов разобраться в сути взаимоотношений, регулируемых законодательством об ОСАГО», - жалуются представители страхового бизнеса.
Симптоматично, что письмо появилось как раз в момент, когда рынок автострахования ожидают перемены. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий поэтапное увеличение страховых сумм. По нему лимит по выплатам на ремонт автомобиля возрастет с нынешних 120 тысяч рублей до 400 тысяч, а компенсация вреда здоровью – с 160 тысяч до 500 тысяч рублей.
В Минфине рассчитывают, что убытки, связанные с увеличением страховых сумм, покроет рост тарифов на 25%. Но в РСА настаивают, что для выравнивания их расходов базовые тарифы должны увеличиться на 50% и выше.
В этом контексте коллективное письмо выглядит как неприкрытый лоббизм бизнес-интересов. Как считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, доводы представителей страховых компаний похожи на шантаж. «Закон об ОСАГО принимался для того, чтобы экономически заинтересовать владельцев транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения, а не для обогащения страховых компаний. Но с выполнением этого закона страховщиками не все гладко и у автолюбителей часто возникают проблемы при взаимодействии с ними», – заявил «Гудку» эксперт.
По его мнению, нужно как в Германии законодательно закрепить за РСА ответственность перед обществом за безопасность движения и заставить страховые компании заниматься профилактикой ДТП. А в целом система добровольного страхования не должна являться бизнес-проектом.
Директор управления по работе со страховыми компаниями 3S-Telematica Евгений Будин сожалеет, что рынок ОСАГО лихорадит в очередной раз. По его мнению, намереваясь увеличить страховые выплаты, государство идет навстречу автовладельцам, которые уже не первый год жалуются на ни недостаточный размер. Но одновременно остаются без внимания просьбы страховщиков об изменении закона ОСАГО в целом и в частности об увеличении тарифов.
Он также обращает внимание, что страховые компании заодно просят о возможности регулирования тарифов по ОСАГО самостоятельно. Но это однозначно приведет к существенному их повышению. Но при любом развитии ситуации, государству приходится делать выбор, кому пойти навстречу.
По оценке Евгения Будина, целые области нашей страны являются нерентабельными по страхованию ОСАГО, и страховщики из года в год несут потери в этом бизнесе. Но уход с рынка ОСАГО для страховой компании означает потерю существенного заработка. Рынок ОСАГО - это не только 5 млрд долларов в год, но и репутация страховщика, лицензия на автострахование и многое другое. Поэтому сложно однозначно прогнозировать, чем закончится противостояние между страховщиками и государством.
«В Госдуме понимают, что закон об ОСАГО требует корректировки во многих вопросах. Страховщики ищут пути сокращения убыточности, прибегая к новым решениям на рынке автоиндустрии. Автомобилистов тоже могут заставить пойти на меры по уменьшению аварийности. И как бы не решился вопрос с поправками в закон, простым автолюбителям все-таки придется в ближайшее время потратить на автостраховку больше денег, чем сегодня», – сказал «Гудку» эксперт.
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