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Китайцы построили новый автозавод в России

16 Августа 2018, 10:01 | В России

Планируют собирать кроссовер

Корпорация Great Wall Motor Corp. завершила строительство автомобильного завода Haval в Тульской области, планирует ввести его в эксплуатацию в следующем году. На заводе планируется начать серийное производство кроссовера Haval H6.

«Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов. Осенью и в декабре 2018 года будут проводиться пусконаладочные работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в начале 2019 года», - говорится в сообщении ООО «Хавейл Мотор Рус» (российская «дочка» Great Wall).

На первом этапе завод будет производить 80 тыс. автомобилей в год при локализации 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия - 150 тыс. автомобилей в год - и увеличить уровень локализации до более 50%. Первые модели, которые встанут на конвейер нового завода, будут представлены 29 августа в рамках Московского международного автомобильного салона (ММАС).

Под строительство  завода ООО «Хавейл Мотор Рус» приобрело в собственность 216 га в индустриальном парке «Узловая». Объем инвестиций составляет $500 млн. На предприятии будет работать 2,5 тыс. человек.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток


 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: автозавод  кроссовер  китай  haval  инвестиции 



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