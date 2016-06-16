В России создадут общероссийскую базу данных автомобилей

Общероссийскую базу данных автомобилей полностью сформируют через три года. Чтобы проверить машину, нужно будет заплатить от 500 руб. до 2 тыс. руб., рассказал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) Олег Масеев. Уже к концу 2017 года база будет содержать детальную информацию о 50% автомобилей, зарегистрированных в России, в их числе почти обо всех авто моложе 7 лет. Сервис покажет реальный пробег машины, количество владельцев, попадало ли авто в ДТП, находится ли под залогом в банке и многое другое. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ".

«Мы ставим себе задачу в течение трех лет все 40 с лишним млн автомобилей занести в национальную базу. На первоначальном этапе будут доступны основные данные практически по всем автомобилям, которые есть в стране. И примерно по 2-3 млн машин будет полная детальная информация»,— сказал господин Масеев.

«Доступ будет на платной основе, поскольку поддержание базы в актуальном состоянии требует определенных средств. Предварительно, тариф будет варьироваться от 500 руб. за простую проверку до 2 тыс. руб. за получение максимально полной справки. Но у нас стоит задача, чтобы услуги сервиса были дешевле уже существующих баз. Думаю, что с учетом масштабов проекта это удастся сделать»,— добавил он.

Ранее МВД предложило лишить Российский союз автостраховщиков (РСА) части функций по контролю состояния российского автопарка. Аккредитацию операторов техосмотра, считают в МВД, нужно передать Росаккредитации, введя выездные проверки операторов с участием инспекторов ГИБДД. Текущая схема, при которой техосмотр контролирует только РСА, приводит, с точки зрения ведомства, к «массовой фальсификации» данных, «дискредитации института технического осмотра» и, как следствие, к росту аварийности.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.