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Примерно половина водителей покупают права, не сдав экзамены
Автошколы накажут за аварии выпускников
Водители-новички при сдаче экзамена в ГИБДД чаще всего сыплются на «площадке», а в «городе», как правило, забывают включать поворотники. 60% кандидатов в водители проваливаются на первом же теоретическом экзамене, а 40% в итоге покупают права с помощью недобросовестных экзаменаторов, отмечают в автошколах. Власти же считают, что в ошибках начинающих водителей виноваты автошколы.
Например, в Пскове уже пообещали, что некачественные автошколы перестанут работать в регионе. Тем временем на дорогах страны ежедневно гибнут 50 человек. «Известия» разбирались, зависят ли ошибки водителей от автошкол и как они влияют на высокую смертность на дорогах.
Права на ошибку
В Госавтоинспекции России назвали типичные ошибки, которые совершают во время сдачи практического экзамена. Так, наиболее часто на «площадке» водители-новички не могут справиться с упражнением «эстакада» (заезд на горку под углом 8–16%). Кроме того, трудности вызвали параллельная парковка и подача задним ходом машины в «гараж», сообщает RT.
На городских дорогах у водителей-новичков первое место по числу нарушений занимает невключение световых указателей поворота, отмечают в ГИБДД. Причем инспекторы следят, включают ли кандидаты поворотники не только при перестроении и повороте, но и при начале движения и перед остановкой для смены водителя.
Вторую строку в списке занимает неуверенное управление ТС, третье место — заглохший двигатель, четвертое — непредоставление преимущественного права проезда другому транспортному средству (создание помехи), и замыкает пятерку самых распространенных оплошностей действие или бездействие, потребовавшее вмешательства экзаменатора.
Зачистка автошкол
По статистике ГИБДД, из более чем 3 млн теоретических зачетов, проведенных в прошлом году, с первого раза удалось сдать только 1,2 млн (41%) человек. Что касается практического экзамена, то «площадку» с первого раза в прошлом году сдали лишь 42% претендентов (973 тыс. человек из 2,2 млн), а «город» — лишь 31% (759 тыс. из 2,4 млн). В ГИБДД отмечают, что огромное число учеников приходят на экзамены абсолютно неготовыми.
Вину за это возлагают на автошколы и низкий уровень подготовки в них. В Пскове в конце апреля на совместном заседании губернатора региона Михаила Ведерникова и руководства областного главка МВД было принято решение бороться с некачественным образованием в автошколах. Ведерников пообещал автошколам, плохо обучающим учеников, что они перестанут работать в его регионе.
«Цифры статистики на дорогах региона пугающие. Причина 84% ДТП — плохая подготовка водителей. Руководители автошкол, которые не хотят заниматься вопросами безопасности и организацией образовательного процесса на должном уровне, работать в регионе не будут. К этим вопросам надо подходить неформально», — приводит слова губернатора официальный портал администрации Псковской области.
Губернатора поддержал временно исполняющий обязанности руководителя ГИБДД Псковской области Юрий Шестаков, заявивший, что в результате плохой работы автошкол «мы получаем неграмотных водителей с плохой дисциплиной, плохой теоретической и практической подготовкой. Они потенциально опасны на дорогах».
С 7 апреля этого года вступили в действие приказы МВД №49 и №50, которые разрешают гаишникам отбраковывать автошколы. Теперь учебные заведения обязаны согласовывать с региональными отделениями ГИБДД программы обучения водителей. Кроме того, инспекторы при ненадлежащем состоянии учебно-материальной базы могут приостановить работу автошколы на срок до полугода. Учитывая, что в большинстве случаев речь идет о малом и среднем бизнесе, для многих школ подобная задержка равносильна закрытию.
Методички времен СССР
Причина плохой подготовки водителей кроется в безнадежном устаревании методик и программ подготовки водителей (подготавливаются Минобрнауки), однако просьбы учебных организаций осовременить эти программы игнорируются, отмечает президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.
«Всего 17% времени при подготовке водителей мы занимаемся вождением в реальных дорожных условиях. Мы обеспокоены тем, что готовим по большей части теоретиков. Все эти «выпиливания» восьмерок между конусами на автодроме, поворот на 90 градусов — они бессмысленны и принципиально не влияют на безопасность дорожного движения. Например, в реальных дорожных условиях проезду пешеходного перехода по нынешней программе обучения посвящается 15 минут, этому же упражнению в классе и на закрытой площадке уделяется 3,5 часа», — объясняет Лобарев.
Невключенные поворотники и заглохший при начале движения двигатель на аварийность принципиального влияния не оказывают, куда важнее менять общий подход к образованию водителей, считает президент Гильдии автошкол. Также, по его оценкам, из-за коррупции в некоторых экзаменационных отделениях около 40% кандидатов в водители покупают права.
Безопасность дорожного движения (БДД) является одним из приоритетных направлений во внутренней политике страны. С 2006 по 2012 год в России действовала Федеральная целевая программа БДД с общим бюджетом в 47 млрд рублей. В 2013 году ее продлили (до 2020 года), добавив к финансированию еще 32 млрд рублей. В работе ФЦП принимают участие МВД, МЧС, Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, Минтранс и Росавтодор. Помимо закупок камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, установки светофоров, подсветки аварийных участков дорог и светоотражательных наклеек для школьников каждое министерство формирует различные инициативы для снижения аварийности. Так, в 2017 году Минобрнауки на деньги ФЦП построило три центра по подготовке инструкторов для автошкол. МВД создало некие учебно-методические пособия, фильмы, игры и программы для участников дорожного движения различных возрастов на тему безопасности дорожного движения.
Автомобильный эксперт Сергей Ифанов при этом предлагает действовать немного иначе. Он приводит статистику ГИБДД за 2018 год, согласно которой на дорогах страны произошло 168 тыс. (-0,8%) аварий, в которых погибло 18,2 тыс. (-4,5%) человек и пострадало 215 тыс. (-0,2%) человек.
«Только попробуйте представить — каждый день на дорогах России гибнет 50 человек, около 600 человек получают увечья, есть доклад МВД, по которому в 2018 году ожидается стремительный рост этих показателей. Эти потери сопоставимы с ударом атомной бомбы по одному среднему городу России, и это война. А на войне необходимо военное положение: за безопасность дорожного движения должно отвечать одно ведомство, которое в превентивном порядке будет ликвидировать очаги аварийности, а не постфактум, когда, скажем, из-за низкоквалифицированных профессиональных водителей у нас сгорает или попадает под поезд автобус, полный людей. И за это министерство должно нести всю полноту ответственности за каждое происшествие», — заключил Ифанов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Бред такой в статье!Если автор и его приближенные купили права то зачем переносить это на всю страну. Основная причина ДТП в России-это хамство на дорогах как и в жизни и дороги которые губят десятки тысяч водителей из-за того что количество авто за 20 лет увеличилось в разы а инфраструктура осталась в 70 годах. Это 1. Узкие дороги по устаревшим ГОСТам да такие что два корейских автобуса не могут разьехаться на одной дороге. А когда впереди на дороге идет пара тройка дальнобоев то вождение принимает экстремальный фактор в 100% случаев. 2. Автобусные остановки без карманов 3. Отсутствие развязок 4. и т. д.