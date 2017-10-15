Новые правила сдачи на права: что изменилось

C 14 октября 2017 года в России начал действовать обновленный регламент сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Рассказываем самое главное

1. Если при сдаче на «автомобильные» права кандидат не смог с первой попытки выполнить упражнение «заезд в бокс» и повторно включил заднюю скорость, то экзамен считается не сданным. Второй попытки не дается (ранее этот момент не проговаривался).

2. Запрещен заезд колесом на линию, которая обозначает границы упражнения. Также нельзя нарушать границу «виртуальной стены» зеркалами или бамперами.

3. При сдаче на «мото"-права упражнение «скоростное маневрирование» (змейка, разгон, торможение и пр.) стало обязательным. Ранее было по решению принимающего экзамен.

4. Зимой при наличии «снежного покрова» площадки для сдачи экзамена должны быть обработаны реагентами.

5. Установлен срок получения международных прав и восстановления российских в МФЦ — 15 рабочих дней с момента приема документов. При этом фотографию на ВУ должны делать прямо в МФЦ.

6. При предъявлении документа о прохождении обучения в автошколе или медсправки из другого региона инспектор ГИБДД обязан направить запрос и уточнить правильность выдачи документа.

7. При обмене прав после утери можно показать новую медсправку и получить удостоверение сроком на 10 лет (ранее было до даты, которая была указана в старых правах).

8. Места для приема заявлений и ожидания в ГИБДД должны быть оборудованы для приема инвалидов.

9. Госпошлину за экзамены или выдачу ВУ нужно оплачивать до подачи заявления.