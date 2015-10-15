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Тысячи приморцев в одночасье лишатся водительских прав
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил доработанный законопроект, который наделяет судебных приставов правом приостанавливать действие водительских прав за серьезные задолженности. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсант».
Документ принят в первом чтении зимой 2015 года. В первой его версии речь шла лишь об ограничении прав на управление автомобилем. В новой редакции санкция расширилась – за долги можно будет лишиться прав на управление всеми видами транспорта, включая вертолет, яхту, квадроцикл и даже самолет.
Кого же коснется новый закон? Согласно первой редакции, речь шла лишь о гражданах, которые имеют долги по уплате алиментов, возмещению причиненного ими вреда здоровью третьих лиц, а также по выплате авторских вознаграждений или компенсаций морального вреда. Но от двух последних санкций отказались. Зато теперь сделан акцент на «социально значимых жизненных ситуациях». Например, действие водительских прав можно будет приостановить у родителя, который не позволяет видеться с ребенком отцу или матери.
Кроме того, в первой редакции документа было прописано, что если действие прав ограничено, а гражданин продолжает садиться за руль, то это приравнивается к езде без прав вообще. Теперь же вводится новая санкция – 50 часов обязательных работ или «полноценное» лишение водительских прав на год (его нельзя будет приостановить даже в случае уплаты долга).
Ну а остальная часть не изменилась. Под закон подпадают граждане, имеющие задолженности по алиментам и судам по административным штрафам при долге более 10 тыс. руб. Но в обоих случаях пристав должен письменно уведомить должника о принятом решении, а у того появится пять дней на уплату долга. Если же этого не случится, то гражданина вызовут в управление ФССП или придут в квартиру, чтобы лично сообщить, что управлять машиной или яхтой он не может.
Добавим, что, по предварительным оценкам, под действие нового закона может подпасть 450 тысяч граждан России.
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Комментарии
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Псевдоним01:03, 19.10.2015#
А если, например, управляющая компания выставляет мне регулярно счета за не оказанные услуги в виде фиктивных ремонтов? За такой псевдо долг тоже права изымут? Что за бредовые законы принимают, себе зарпалаты повышают, декларировать имущество отказываются, бонусы различные руководителям госкорпораций прибавляют, а с населению повышение пенсионного возраста, сборы за фиктивный капитальный ремонт, ужесточение различных санкций.
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когда уже эту думу разгонят:зп поднять для себя в 2 раза, подоходный для работяг до 18%, задушить население ценами на бензин и продукты, но всем помогаем и все прощаем