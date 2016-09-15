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Полисы ОСАГО поделят на три вида

15 Сентября 2016, 15:45 | В России
Минфин подготовил финальную версию поправок к закону об ОСАГО. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ", предлагается поделить полисы на три вида в зависимости от страховой суммы, а также отказаться от коэффициента мощности.

Согласно финальному варианту поправок Минфина к закону об ОСАГО, полисы поделят на три вида в зависимости от страховой суммы. Министерство предлагает «экономпакет» с действующими в настоящее время лимитами возмещения до 400 тыс. руб. за вред имуществу и 500 тыс. руб. за урон здоровью, «стандартный» — с лимитами до 1 млн руб. по каждому из рисков, а также «премиальный набор» с выплатой 2 млн руб. За расширения полиса — то есть за «стандартные» и «премиум» полисы — предполагается доплата, которую определит ЦБ.

Кроме того, предлагается отказаться от коэффициента мощности в ОСАГО. Вместо него ведомство предлагает ввести новый коэффициент нарушений правил дорожного движения — езда в состоянии опьянения, проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 40 40 км/час, пересечение двойной сплошной. Страховщик сможет на свое усмотрение применять и коэффициенты за агрессивное и аккуратное вождение.

Также поправками, предложенными Минфином, предусмотрены надбавки за сообщение страховщику заведомо ложных сведений, повлиявших на снижение цены полиса, и за «умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличению связанных с ним убытков».

Ряд поправок посвящен замене денежной выплаты в ОСАГО ремонтом автомобиля. Потерпевшим будет предложен выбор сервиса по согласованию со страховщиком из числа станций, с которыми у компании заключены договоры. Страховщик при этом несет ответственности за ремонт, а в акте приема-передачи устанавливается гарантийный срок «не менее двух месяцев» на работы. Доплачивать за установку новых запчастей автовладельцу не придется — при оплате ремонтом износ комплектующих изделий, подлежащих замене, не учитывается.

ЦБ, говорится в тексте проекта, устанавливает требования к организации, занимающейся ремонтом автомобиля. В частности, она должна быть приближена к месту жительства потерпевшего или к месту ДТП.

В ЦБ, по сведениям газеты, столь кардинальным переменам в ОСАГО не рады. В регуляторе считают, что за глобальностью изменений не удастся провести в осеннюю сессию Госдумы поправки, подготовленные по поручению президента.
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Теги: полис  осаго  автомобиль 



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Комментарии

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