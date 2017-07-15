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В России изменились правила перевозки детей в автомобиле

15 Июля 2017, 14:11 | В России

Согласно постановлению правительства, если взрослые перевозят детей возраста от семи до 12 лет на заднем сиденье машины, то они могут использовать либо автокресла, либо ремни безопасности. Аналогичные правила действуют и при перевозке подростков в кабине грузовика, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Если ребенок едет на переднем сиденье, использование детского кресла остается обязательным.

Новые правила также запрещают перевозку детей до 12 лет на сиденье мотоцикла.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

Кроме того, постановление правительства запрещает оставлять детей младше семи лет одних в машине. В Москве и Санкт-Петербурге нарушителям придется заплатить штраф в 2,5 тысячи рублей, в других регионах — 500 рублей. При этом сотрудники ГИБДД могут ограничиться предупреждением.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ремень безопасности  автокресло  ГИБДД  дети  ПДД 



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