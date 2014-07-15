В России введут платные выделенные полосы

По данным специалистов Росавтодора, на российских магистралях вскоре могут появиться платные выделенные полосы, благодаря которым власти будут бороться с загруженностью на дорогах.

Стоимость проезда, пишет «Коммерсант», по таким полосам будет варьироваться в зависимости от востребованности в определенное время суток.

Тарифы на этих полосах будут меняться в зависимости от загруженности улиц. «Идея заключается в том, что в часы пик на магистрали открывается платная скоростная полоса, а с помощью автоматизированной системы сбора оплаты для желающих обеспечивается возможность быстрого проезда по загруженной трассе», - отмечает издание.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.