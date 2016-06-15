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Продажи электронных полисов ОСАГО станут обязательными
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), предусматривающие введение обязательных продаж электронных полисов ОСАГО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Согласно документу, с 1 января 2017 года российские страховщики обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования в виде электронного документа с каждым лицом, обратившимся к ним с заявлением о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа.
Кроме того, закон ужесточает ответственность страховщиков при заключении договора обязательного автострахования и ответственность автовладельцев за предоставление страховщикам недостоверных данных. Так, если предоставление страхователем недостоверных сведений при заключении договора привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии, «страховщик имеет право предъявить регрессное требование в размере произведенной страховой выплаты к страхователю (...) при наступлении страхового случая, а также взыскать с него в установленном порядке денежные средства (...) вне зависимости от наступления страхового случая», говорится в документе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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