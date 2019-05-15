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Суд разрешил таранить "обочечников"

15 Мая 2019, 08:22 | В России

Судья удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с автохамкой

Об успешном завершении дела, которое различные суды рассматривали почти год, рассказал адвокат водителя Александр Липатников. «Без малого год нам потребовался, чтобы доказать, казалось бы, очевидные вещи — у того, кто едет по обочине и нарушает ПДД, нет и не может быть преимущества на дороге», — написал он у себя в Facebook.

По его словам, удивительным в этом деле оказалось то, что «гаишники и судьи изначально встали на сторону автоледи, которая на приличной скорости неслась по грунтовой обочине, объезжая затор». Причина, видимо, кроется в том, что автохамка по совместительству является женой какого-то там полицейского начальника. При этом само ДТП попало на видео авторегистратора, кроме того, имелись многочисленные свидетели. «Но, как оказалось, это все не имеет значения, если нарушитель — супруга местного высокопоставленного полицейского», — считает Липатников.

Так, судья первой инстанции пришел к выводу, что подзащитный Липатникова совершил нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.13 КоАП (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков). В итоге водитель, помимо разбитого автомобиля, получил штраф в размере 1 000 рублей.

Не согласившись с решением суда, мужчина обратился с жалобой, в которой указал на то, что должностными лицами ГИБДД и судом были неверно определены фактические обстоятельства дела. В частности, не учли то, что второй водитель двигалась по обочине, объезжая колонну транспортных средств, стоявших в «пробке», в связи с чем не имела преимущества в движении.

Суд второй инстанции с первым решением не согласился и нашел выводы своих коллег ошибочными. Так, суд напомнил, что пунктом 9.9 ПДД РФ движение транспортных средств по обочинам запрещено. Таким образом, в данной дорожной ситуации водитель, движущаяся по обочине, не имела преимущественного права движения, а у второго водителя при повороте налево отсутствовала обязанность уступить дорогу движущемуся по обочине во встречном направлении с нарушением ПДД РФ транспортному средству.

В итоге суд постановил предыдущее решение отменить, а производство по делу прекратить за отсутствием в действиях подзащитного Липатникова состава вмененного правонарушения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: страхование  автомобиль  каско  дпс  суд  асфальт  камера  видео  права  скорость  осаго  страховая компания  ГИБДД  полис  ПДД  инспектор  фиксация  неровность  автошкола  превышение 



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Комментарии

  • люблю путина14:02, 15.05.2019#

    В путинской россии не тот прав, кто прав, а у кого больше прав.

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