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Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
Никто не сомневается, что они будут изменены в сторону увеличения
С 31 августа Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним, со ссылкой на копию проекта соответствующего указания, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Закон об ОСАГО позволяет ЦБ менять тарифы, но не чаще раза в год, пишет газета "Ведомости". Пока Центробанк дважды воспользовался этим правом - оба раза тарифы росли, последний раз регулятор поднимал их в апреле 2015-го.
Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус - он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП. Эту систему Центробанк менять не намерен, пишет издание.
В проекте изменений не указаны новые значения минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО и коэффициенты. Их размер еще предстоит определить. Центробанк предлагает оставить прежними действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя.
Российский союз автостраховщиков поддерживает изменение тарифов, сообщил газете президент организации Игорь Юргенс. Он считает, что тарифы нужно полностью освободить от государственного регулирования.
По его мнению, после либерализации стоимость ОСАГО для убыточных клиентов может возрасти на 25-50%, для неубыточных - снизиться на 50%.
Представитель Центробанка не стал комментировать изданию проект указания. Он лишь отметил, что в ближайшее время регулятор представит программу стабилизации ситуации на рынке ОСАГО. В Минфине заявили, что позиция ведомства - постепенный переход от государственного регулирования к рыночному тарифообразованию.
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