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К водителями с такими именами в авто лучше не садиться

15 Апреля 2019, 08:25 | В России

Обнародована статистика «аварийности» имен

Как зовут водителей с полисами автокаско, которые чаще всего попадают в аварии? Известная российская страховая компания проанализировала статистику по автокаско за 2018 год и пришла к выводу, что первые места в рэнкинге самых «аварийных» водителей-мужчин в России занимают Никита (частота 51,4%), Альберт (48,7%) и Тимур (47,7%), а женщин – Полина (61%), Вероника (60,2%) и Алина (55%). Замыкают первую «аварийную» десятку среди мужчин (в порядке убывания) Руслан, Антон, Валентин, Борис, Григорий, Артур и Эдуард. Места с четвертого по десятое среди женщин заняли, соответственно, Валерия, Алена, Евгения, Яна, Эльвира, Мария и Вера.

В отличие от Полин и Никит аккуратно водят Анатолий (29,6%), Леонид (31,9%) и Виктор (32%), а также Кристина (33,5%), Антонина (36%) и Лилия (36,4%). Везет на дорогах автолюбителям по имени Геннадий, Евгений, Валерий, Владимир, Александр, Артем и Иван. Аккуратностью отличаются страхователи, которых зовут Надежда, Олеся, Александра, Людмила, Маргарита, Лариса и Елизавета.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: осаго  страховая компания  ГИБДД  полис  ПДД  инспектор  фиксация  неровность  автошкола  превышение  страхование  автомобиль  каско  дпс  асфальт  камера  видео  права  скорость 



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