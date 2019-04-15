К водителями с такими именами в авто лучше не садиться

Обнародована статистика «аварийности» имен

Как зовут водителей с полисами автокаско, которые чаще всего попадают в аварии? Известная российская страховая компания проанализировала статистику по автокаско за 2018 год и пришла к выводу, что первые места в рэнкинге самых «аварийных» водителей-мужчин в России занимают Никита (частота 51,4%), Альберт (48,7%) и Тимур (47,7%), а женщин – Полина (61%), Вероника (60,2%) и Алина (55%). Замыкают первую «аварийную» десятку среди мужчин (в порядке убывания) Руслан, Антон, Валентин, Борис, Григорий, Артур и Эдуард. Места с четвертого по десятое среди женщин заняли, соответственно, Валерия, Алена, Евгения, Яна, Эльвира, Мария и Вера.

В отличие от Полин и Никит аккуратно водят Анатолий (29,6%), Леонид (31,9%) и Виктор (32%), а также Кристина (33,5%), Антонина (36%) и Лилия (36,4%). Везет на дорогах автолюбителям по имени Геннадий, Евгений, Валерий, Владимир, Александр, Артем и Иван. Аккуратностью отличаются страхователи, которых зовут Надежда, Олеся, Александра, Людмила, Маргарита, Лариса и Елизавета.