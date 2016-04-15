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Россияне в кризис скупают люксовые автомобили
По итогам марта 2016 года продажи премиальных моделей упали на 31% по сравнению с мартом 2015 года. Однако по результатам продаж за первые три месяца 2016 года машины премиум-класса в России стали покупать не реже, а, наоборот, чаще! Всего в первом квартале 2016 года было продано 304 машины сегмента Luxury или на 25% больше, чем за тот же отчетный период 2015 года. Всего в ушедшем месяце в России было продано 122 новых автомобиля сегмента Luxury, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные агентства «Автостат».
Как свидетельствуют результаты мартовских продаж, три четверти от общего объема рынка люксовых автомобилей в стране приходится на одну модель — Mercedes-Maybach S-класса. В прошлом месяце обладателем нового «Майбаха» стал 91 житель России или на 35% меньше, чем годом ранее.
На втором месте по популярности в люксовом сегменте у россиян идут автомобили Bentley, на долю которых приходится 11% рынка. Всего в марте 2016 года было продано 14 таких автомобилей или на 7% меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Rolls-Royce (9 шт., -31%) с долей, равной 7%. Также на российских дорогах в марте появилось 4 новых Maserati, 2 Ferrari и 2 Lamborghini.
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