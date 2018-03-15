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На дорогах России появится синяя и желтая разметка
Новые элементы дорожной разметки появятся уже летом этого года
На дорогах России летом появятся новые элементы дорожной разметки синего и желтого цвета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Росстандарт утвердил новый ГОСТ дорожной разметки.
"В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекресток. Разработчики постарались сделать разметку максимально удобной для участников движения. Нововведения вступают в силу 1 июня 2018 года", — пишет «Ъ».
По словам гендиректора центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) "Дорконтроль", разработчика стандарта Владимира Свежинского, разметка желтого цвета позволяет "улучшить ее видимость", особенно в регионах, где обильно выпадает снег. Синяя разметка будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки.
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