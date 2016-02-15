Гознак опроверг информацию о необходимости срочной замены полисов ОСАГО

Полисы ОСАГО будут менять в течение года. При этом речь не идет о замене тех документов, которые находятся в обращении. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в ФГУП Гознак.

Напомним, ранее российский союз автостраховщиков заявил, что с 1 июля 2016 года автомобилистам придется заменить все полисы ОСАГО, в том числе действующие. Данную информацию растеражировало большинство СМИ.

В Гознаке опровергли сообщение автостраховщиков о замене полисов ОСАГО. Как сообщила помощник генерального директора ФГУП Гознак по связям с общественностью Наталья Никифорова, речи об одномоментном обновлении бланков с 1 июля 2016 года не идет, передает ТАСС.

По ее словам, с определенной даты страховщики должны будут выдавать новые полисы, а не менять те, которые еще в обращении. При этом автолюбители, которые все-таки захотят поменять полис, смогут воспользоваться такой возможностью.

В Гознаке подтвердили, что в настоящее время работают над модернизацией защитного комплекса бланков ОСАГО, что вызвано нарастающим в последние несколько лет валом поддельных бланков "автогражданки".

"После того, как защитный комплекс будет разработан и утвержден, мы приступим к печати и сможем удовлетворить потребности страховщиков к дате, которую они установят", - отметила Никифорова.

Днем ранее появилась информация, что автомобилистам с 1 июля 2016 года придется заменить все полисы ОСАГО, в том числе действующие. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. По его словам, решение о введении новых бланков было принято из-за обилия подделок на рынке услуг автострахования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.