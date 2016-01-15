Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Назван самый популярный автобренд в России
В 2015 году Kia стала лидером среди иномарок в России — было продано 163 500 автомобилей марки. При этом в прошлом году рыночная доля Kia увеличилась на 2,3% — до 10,2%, что является рекордным для компании показателем. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
На заводе в Санкт-Петербурге за прошлый год было изготовлено 100 100 автомобилей Kia Rio. На предприятии «Автотор» в Калининграде было выпущено за год 63 595 машин.
Лидером продаж по-прежнему остается модель Rio — продано 97 097 автомобилей. Вторым по популярности стал кроссовер Sportage — 20 751 реализованных авто. Замыкает тройку Ceed'd с продажами около 20 тысяч машин.
Напомним, что корейцы весной этого года собираются представить российской публике новые поколения Sportage и Optima. По сравнению со своим предшественником кроссовер Sportage стал больше, просторнее, комфортнее и богаче. А вот Kia Optima не только стала «спортивнее» внешне, но и подросла в размерах.
Топ-5 спорткаров по цене Kia Rio.
В Европе бизнес-седан доступен с 1,7-литровым дизелем мощностью 141 л. с. и бензиновым агрегатом 2,0 л мощностью 163 л. с.
Ранее сообщалось, что Kia заняла третью строчку в рейтинге автокомпаний, которые заработали в России больше всего. В 2015 году корейцы получили 131,3 млрд рублей выручки.
Новости тематики
- В России растет спрос на "автохлам"
- ГИБДД изменит правила ради борьбы с пробками
- С 1 января 2017 года в России изменятся правила перевозки детей в автомобиле
- Полисы ОСАГО поделят на три вида
- В России в июле продажи автомобилей сократились на 16,6%
- Еще одна госструктура хочет заняться поборами на дорогах
- Приморье не вошло в ТОП-10 регионов, где больше всего берут автомобильных кредитов
- Две сотни моделей автомобилей покинули российский рынок
- Бумажный ПТС заменят на электронный
- Названы лидеры по выручке на авторынке России в 2016 году
Новости раздела
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо