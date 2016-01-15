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Назван самый популярный автобренд в России

15 Января 2016, 17:00 | В России

В 2015 году Kia стала лидером среди иномарок в России — было продано 163 500 автомобилей марки. При этом в прошлом году рыночная доля Kia увеличилась на 2,3% — до 10,2%, что является рекордным для компании показателем. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

На заводе в Санкт-Петербурге за прошлый год было изготовлено 100 100 автомобилей Kia Rio. На предприятии «Автотор» в Калининграде было выпущено за год 63 595 машин.

Лидером продаж по-прежнему остается модель Rio — продано 97 097 автомобилей. Вторым по популярности стал кроссовер Sportage — 20 751 реализованных авто. Замыкает тройку Ceed'd с продажами около 20 тысяч машин.

Напомним, что корейцы весной этого года собираются представить российской публике новые поколения Sportage и Optima. По сравнению со своим предшественником кроссовер Sportage стал больше, просторнее, комфортнее и богаче. А вот Kia Optima не только стала «спортивнее» внешне, но и подросла в размерах.

Топ-5 спорткаров по цене Kia Rio.

В Европе бизнес-седан доступен с 1,7-литровым дизелем мощностью 141 л. с. и бензиновым агрегатом 2,0 л мощностью 163 л. с.

Ранее сообщалось, что Kia заняла третью строчку в рейтинге автокомпаний, которые заработали в России больше всего. В 2015 году корейцы получили 131,3 млрд рублей выручки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: kia  автобренд  автомобиль 



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