Верховный суд: доверенность на машину может быть и устной

Верховный суд принял очень интересное решение, которое касается большинства хозяев машин, мотоциклов и прочей техники, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По сути, он напомнил о том, что отвечать за нарушение должен тот, кто владел в момент происшествия машиной. А владеть и иметь в собственности - это разные вещи.

Обладание автомобилем не только приятно, почетно, но и накладно. Да к тому же еще и требует высокой ответственности как от владельца средства повышенной опасности. А стать таким владельцем очень легко. Для этого достаточно иметь права и получить устное согласие от собственника. Причем в любом виде. Можно оформить доверенность у нотариуса, а можно просто сказать: я тебе доверяю.

Напомним, что передать свои полномочия можно разными способами. Можно заключить договор о передаче транспортного средства во временное владение (аренда). Можно оформить доверенность у нотариуса. Можно оформить простую письменную форму доверенности, где подпись нотариуса не требуется. Но также можно просто на словах передать управление транспортным средством в руки того, кто к нему не имеет отношения.

Надо понимать, что при этом тот, кто будет сидеть за рулем, должен быть вписан в полис обязательного страхования автогражданской ответственности перед третьими лицами. Это своеобразное подтверждение того, что водитель - доверенное лицо хозяина машины.

В случае, если водитель пользуется транспортным средством, и при этом у него на руках открытый полис, то есть, согласно которому, за руль допускается любой водитель, ему также не требуется доверенность. Достаточно полиса. Но речь, в данном случае идет о частных лицах. С юридическими все сложнее.

Но вместе с правом управлять машиной такой автовладелец получает и всю ответственность за свои действия.

Авария произошла в августе 2014 года. Некая гражданка Любишина не справилась с управлением автомобилем, и он опрокинулся. В салоне находилась Э. Балбарова, которая получила тяжкие повреждения, и ее дочь А. Балбарова, которая погибла. Также в машине был Федоров - собственник этого автомобиля.

Виновницей этого происшествия признали Любишину, которая управляла автомобилем. Однако уголовное дело в отношении нее было закрыто. Следователи не нашли состава преступления по части 3 статьи 264.

Тогда супруги Балбаровы обратились в суд с иском о компенсации им морального вреда. За гибель дочери - в размере миллиона рублей, а за нанесение тяжких телесных повреждений - в размере 500 тысяч рублей.

Районный суд, установив, что Любишина имела водительское удостоверение и управляла автомобилем в присутствии собственника, счел требования законными. Правда, частично. И взыскал компенсацию в размере одного миллиона 400 тысяч рублей.

Но с этим не согласилась Любишина. Заявила, что она не собственник автомобиля, не управляла им на основании доверенности либо на ином законном основании, и потому ненадлежащий ответчик по делу. Ответственность, по ее мнению, должна быть возложена на Федорова, как на собственника. Она также указала, что он находился в момент ДТП в салоне в пьяном виде.

Верховный суд республики Бурятия согласился с ее доводами, указав, что управление автомобилем по устному поручению собственника не дает оснований считать ее законным владельцем источника повышенной опасности, и отменил решение районного суда.

Однако с такими доводами не согласился Верховный суд РФ, в который с кассационной жалобой обратился Федоров.

Согласно пункту 1 статьи 1079 Гражданского кодекса владелец средства повышенной опасности обязан полностью возместить причиненный вред. Если в отношении человека оформлена доверенность на управление транспортным средством, то он признается его законным владельцем, когда автомобиль передан ему во временное пользование и он использует его по собственному усмотрению.

Впрочем, есть одно исключение. Если в обязанности лица, на которое была оформлена доверенность, входит лишь управление машиной в интересах другого лица, и за это ему выплачивается вознаграждение (водительские услуги), владельцем источника повышенной опасности такое лицо не считается.

К тому же сейчас, согласно Правилам дорожного движения, водитель не обязан иметь при себе доверенность на право управления автомобилем.

Таким образом, решил Верховный суд, управляя транспортным средством без письменной доверенности, но при наличии водительского удостоверения и в присутствии собственника, Любишина использовала автомобиль на законном основании.

При этом, отметил Верховный суд, нижестоящий суд не исследовал вопрос об оказании ею водительских услуг, а иных оснований для освобождения Любишиной от ответственности за причиненный вред не установлено.

Поэтому апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда республики Бурятия незаконно и подлежит отмене, постановил Верховный суд РФ.

Дело отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.