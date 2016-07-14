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Бумажный ПТС заменят на электронный

14 Июля 2016, 13:45 | В России

Бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) заменят на электронный. С 1 июля система начнет работать в тестовом режиме. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», полный переход на цифровые ПТС должен быть осуществлен до 1 июля 2017 года.

27 июня вступило в силу межгосударственное соглашение о введении единой системы электронных паспортов для стран Евразийского экономического союза. До января система будет работать в режиме опытной эксплуатации. Единым администратором союзной системы утверждена компания «Электронный паспорт», которая входит в госкорпорацию «Ростехнологии».

Оператор создает серверы, распределительные базы данных и информационную среду, в которой будут оформляться, храниться и передаваться сведения о каждом автомобиле. Затем будет осуществлен плановый переход.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: птс 



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Комментарии

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