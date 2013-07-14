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Госавтоинспекция: На регистрационных знаках транспортных средств появятся новые коды регионов

14 Июля 2013, 12:46 | В России

В условиях стремительной автомобилизации общества вопросы регистрации транспортных средств становятся все актуальнее. Так, только за 2012 год количество автомототранспортных средств, стоящих на учете в Госавтоинспекции, увеличилось примерно на 3 миллиона единиц, сообщает официальный интернет-сайт «ГУОБДД МВД России».

Такое положение дел требует от Госавтоинспекции и органов государственной власти в целом оперативности в вопросах оказания населению государственных услуг по регистрации транспортных средств.

Так, в частности, в связи с использованием в некоторых регионах страны возможных буквенно-цифровых комбинаций государственных регистрационных знаков, выдаваемых на регистрируемые в Госавтоинспекции транспортные средства, приказом МВД России от 26 июня 2013 года № 478, вносятся изменения в Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств.

Данный приказ в установленном порядке размещался в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, после чего прошел государственную регистрацию в Минюсте России.

В соответствии с этим приказом при изготовлении регистрационных знаков с трехзначным кодом региона в качестве первой цифры, помимо цифры «1», будет также использоваться цифра «7». Выбор именно этой цифры обусловлен особенностями технологического процесса изготовления регистрационных знаков и необходимостью обеспечения качественного и безошибочного прочтениях всех букв и цифр госномеров комплексами фотовидеофиксации административных правонарушений.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: ГИБДД  Госавтоинспекция 



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