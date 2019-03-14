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Японский гибрид Prius обогнал немецкий кроссовер BMW X6
Toyota Prius названа самым дешевым в эксплуатации подержанным автомобилем в России
Гибридный автомобиль Toyota Prius, буквально заполонивший в последние годы дороги Приморья, назван самым доступным в эксплуатации подержанным автомобилем в 2018 году. Владелец первого в мире массового гибридного легкового автомобиля платит в год в среднем 45,8 тыс. рублей за эксплуатацию своей машины, выяснил сервис «Юла Авто».
«Сервис «Юла Авто» проанализировал стоимость владения 400 тыс. отечественных и зарубежных автомобилей за 2018 год и узнал самую дорогую в эксплуатации модель. Ей оказалась BMW X6 M (на фото внизу). Владелец этого кроссовера платит в год в среднем 222,7 тыс. рублей. Самая низкая стоимость владения у гибридного Toyota Prius», - говорится в сообщении сервиса.
«Юла Авто» составляет стоимость владения автомобилем с помощью методов машинного обучения, система берет за основу данные из открытых источников и рассчитывает на их основе стоимость эксплуатации конкретного транспортного средства исходя из затрат на топливо, размера госпошлины, транспортного налога и страхования ОСАГО. Статистика собрана на основе данных активной базы среди автомобилей со среднегодовым пробегом 15 тыс. километров в год, возрастом водителя старше 22 лет и стажем более 3 лет.
«Если говорить исключительно о расходах на топливо, самой дорогой моделью в эксплуатации на «Юла Авто» оказался американский Hummer H2. Его владелец тратит на бензин в среднем 132,4 тыс. рублей в год. Меньше всего платят за топливо хозяева гибридного Toyota Prius - в среднем 34,4 тыс. рублей в год», - подсчитала компания.
Toyota Prius - гибридный легковой автомобиль, который движется за счёт как бензинового, так и электрического двигателей, производимый японской корпорацией Toyota с 1997 года. Латинское слово prius в названии модели трактуется как первый, изначальный. Автомобиль имеет низкий уровень вредных выхлопов и малый расход топлива. За свою экологичность и оригинальность конструкции получил множество призов и наград, в том числе признавался автомобилем года в Японии, Северной Америке и Европе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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Фигню пишут. Приус 2015г расходует 1200р в неделю на дорогу Алеутская 11 - Лесной квартал с понедельника по пятницу. 2 раза в год меняется ходовая часть 18000-23000р. Раз в год ремонт батареи 80000р и каждые полтора года ремонт управления автомата 36500. Это конечно дешевле, чем каждые 40000 км делать капремонт вариатора на Ниссан Жук, но немцы реально выгоднее. Не М от БМВ конечно, а вот Мерседес А класс, ГЛА, СЛА, бензин расходуют 500 руб в на эти условия и не ломаются вообще.