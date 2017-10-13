Документы на автомобиль станут электронными уже в 2018 году

С 1 июля 2018 года вся информация об автомашинах будет храниться исключительно в электронной форме, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Это следует из подписанного премьер-министром России постановления правительства о внедрении электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС).

Как сообщил Дмитрий Медведев на заседании правительства, в цифровом виде будут фиксироваться все события, происходящие с машиной. Это должно защитить россиян от недобросовестных продавцов автомобилей.

Внедрением электронных паспортов будет заниматься госкорпорация «Ростех», которая уже разработала механизм регистрации транспортных средств по заданию Министерства промышленности и торговли. Доступ к электронному ПТС получат сотрудники ГИБДД, уполномоченные организации — участники системы электронных паспортов, а также собственники транспортных средств — после регистрации в этой системе. ПТС на бумажных носителях будут постепенно исключены из оборота. Окончательный переход на электронную версию состоится 1 июля 2018 года.

— Постановление утверждает порядок введения в нашей стране электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов шасси транспортных средств. Теперь у каждого автомобиля появится история в электронном виде — с момента изготовления или ввоза на территорию страны и до момента утилизации. Будут фиксироваться все события в жизненном цикле техники, чтобы защитить людей от недобросовестных продавцов автомобилей, — заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, постепенно перейдут на ЭПТС. После 1 июля 2018 года «бумажные» паспорта не будут выдаваться. Но автовладельцы с действующими «бумажными» ПТС смогут продолжить их использовать.

Документом определен список обязательных сведений в электронном паспорте транспортного средства, порядок их формирования. В системе появятся данные о собственнике, техническом осмотре, техобслуживании и ремонте, о пробеге, наложении и снятии ограничений на пользование машиной, о страховании и страховых случаях, включая сведения о ДТП.

— Введение электронных ПТС — масштабный IT-проект, который серьезно переформатирует систему регистрации и учета автотранспорта, сделает ее полностью «цифровой». Фактически все сведения о транспортном средстве, его история будут доступны онлайн. Система станет более оперативной и удобной — как для собственников машин, так и для регистрирующих органов, других служб. Мы прогнозируем, что за первую половину 2018 года порядка полумиллиона транспортных средств получат электронные ПТС, — пояснили «Известиям» в «Ростехе».

Постановлением правительства также установлена предельная стоимость услуг, связанных с оформлением ЭПТС. Администратор системы может взимать с автопроизводителей и организаций, уполномоченных на оформление электронных паспортов, не более 250 рублей за машину. Уполномоченная организация может получить с собственника автомобиля за эти услуги не более 600 рублей.

— Экономия затрат на покупку бланков ПТС, их транспортировку и хранение, утилизацию испорченных бланков, закупку и содержание оргтехники составит не менее 1 млрд рублей в год. Экономия трудозатрат, связанных с оформлением и внесением изменений в «бумажные» ПТС, — не менее 3,5 млн человеко-часов в год, — сообщили «Известиям» в Минпромторге.

По словам представителей ведомства, наличие детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников авторынка от злоупотреблений, например, при продаже или покупке машины. Российские автовладельцы получат максимально полную историю транспортного средства.