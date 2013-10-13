C ноября обучение в автошколе подорожает на 10-20%

С 5 ноября 2013 года будущим водителям придется дольше учиться, сдавать три экзамена и за каждый из них платить отдельные госпошлины. Обучение в автошколе может подорожать на 10-20%. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления некоммерческого партнерства «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев.

5 ноября 2013 года вступит в силу новый закон о безопасности дорожного движения, согласно которому автошколы должны будут иметь свои собственные площадки и специальные автодромы. Таким образом, автошколам придется тратить больше денег на аренду отдельных помещений и площадок.



Кроме того, увеличится срок обучения в автошколе. Вместо двух экзаменов, будущим водителям придется пройти три испытания. При этом за каждый из них придется платить отдельные госпошлины. Предполагается, что это будет финансово стимулировать кандидатов в водители более качественно готовиться к испытаниям.



Что касается экзаменов, то теперь они будут проходить в два этапа. Записавшись в автошколу, пройдя теоретический курс и освоив практику на площадке, ученик получит лишь первоначальные навыки вождения. После этого он отправится в ГИБДД, где должен будет сдать традиционные экзамены по теории вождения, которые пройдут в электронном виде.



На втором этапе его ждет практический экзамен на площадке. После успешной сдачи этого зачета водителя ждет самое трудное испытание: поездка по городу. Количество попыток сдачи теоретической и практической частей в автошколе не ограничено. Однако на экзамены в городских условиях отведено всего три попытки. Если с третьего раза сдать экзамен не удалось, следующая проверка состоится через 30 дней.



Одновременно увеличивается срок действия положительной оценки за теоретический экзамен с 3 до 12 месяцев.



В законопроекте также прописана возможность применения технических средств контроля - автоматизированных автодромов и комплексов видеонаблюдения. Кроме того, разрешается сдавать экзамены, как на машинах с механической, так и автоматической коробкой передач. Однако это будет указано в водительском удостоверении.



Еще одно нововведение заключается в том, что принимать экзамены без подготовки в автошколах больше не будут. Ужесточатся и требования к экзаменаторам: их минимальный возраст повысят с 23 до 25 лет, а водительский стаж с 3 до 5 лет. Экзаменатору будет необходимо иметь водительское удостоверение на право управления транспортными средствами тех категорий, по которым будут проводиться практические экзамены, тогда как в настоящее время для приема экзаменов по категории «D», достаточно наличие водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «С».



Документ исключает допуск к экзаменам после самостоятельной подготовки.



Также вступающий в силу закон устанавливает категории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право. В частности, речь идет о категории «А» - мотоциклы, категории «В» - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тыс. кг, а число пассажирских мест не превышает восьми, категории «D» - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми пассажирских мест.



Поправками вводятся специальные права на управление транспортных средств таких категорий, как «Тm» - трамваи, категории «Tb» - троллейбусы, категории «М» - мопеды и легкие квадроциклы.



Теперь, согласно законодательной новелле, право на управление транспортными средствами категории «M» и подкатегории «А1» предоставляется лицам, достигшим 16-летнего возраста, а транспортными средствами категории «А», «В», «С» и подкатегорий «В1», «С1» - гражданам, достигшим 18-летнего возраста. Транспортными средствами других категорий могут пользоваться только лица, достигшие 21 года.



Предложение о том, что каждая автошкола должна иметь площадку для обучения будущих водителей, отвечающую определенным требованиям, было высказано участниками 16-й международной конференции по подготовке водителей «Автошкола-2013».



По их мнению, отсутствие четких критериев приводит к тому, что многие школы буквально продают сертификаты об окончании обучения, не давая на самом деле никаких знаний. В некоторых автошколах работает только директор и бухгалтер, и стоимость «обучения» в них составляет порядка пяти тысяч рублей.



Такая ситуация сложилась в частности из-за того, что лицензирование школ было значительно упрощено, и желающим организовать свой бизнес нужно было только предоставить необходимый пакет документов.



При этом по нормативам программа обучения вождению должна состоять из 106 часов теории и 50 часов вождения.



Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ведомство обратится к профильным ведомствам, чтобы избавиться от демпинга на рынке автокурсов. Автошколы сегодня часто демпингуют на стоимости курсов, она варьируется от восьми до сорока тысяч рублей. При этом не всегда там дают предусмотренные часы вождения.



Согласно подсчетам экспертов, расход топлива и зарплата инструкторов обходятся больше чем в 10 тысяч рублей, и средняя стоимость подготовки водителя легковой машины должна быть порядка 26 тысяч рублей, пишет Gudok.ru.

