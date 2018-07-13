Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"

За езду без ТО придется заплатить 2000 рублей, за нелегальную проверку машин — отсидеть пять лет

Штрафы для водителей за езду без техосмотра составят 2 тыс. вместо 800 рублей, как планировалось ранее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

За проведение ТО без необходимой аккредитации будет грозить уголовная ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы. Такие меры предусмотрены пакетом доработанных поправок в КоАП, УК и закон о техосмотре (есть в распоряжении «Известий»). Документы уже поддержаны большинством заинтересованных ведомств. Эксперты, в свою очередь, сомневаются в эффективности предложенных новаций.

Первоначально за езду без диагностической карты, которая сегодня заменяет талон ТО, предлагалось штрафовать водителей на 800 рублей. Однако при доработке поправок в КоАП, подготовленных Минэкономразвития, штраф увеличили более чем вдвое — до 2 тыс. рублей. Нарушение будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации. Поскольку автомобиль за короткое время может попасть в зону видимости сразу нескольких камер, разработчики предлагают выписывать штрафы в автоматическом режиме не чаще одного раза в сутки. Сейчас санкции за отсутствие диагностической карты действуют только для водителей такси, грузовиков, учебных машин, автомобилей экстренных и специальных служб.

Новые штрафы вводятся и для тех, кто проводит техосмотр. За выдачу диагностической карты на неисправную машину или вообще без проведения осмотра придется заплатить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Аналогичные суммы взыщут и за внесение этих данных в автоматизированную систему техосмотра. Сейчас наказание за такие действия установлено только для юрлиц — штрафы для них составляют от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Если эксперт или компания-оператор проводят осмотр машины, но не имеют доступа к этой категории транспортных средств или не внесены в реестр операторов ТО, их тоже ждет штраф. Для экспертов предусмотрено взыскание 3–5 тыс. рублей, для юрлиц — 30–50 тыс. В случае повторного нарушения компанию оштрафуют на 300–500 тыс. рублей, а эксперта дисквалифицируют на срок до трех лет. Проект поправок в КоАП уже поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), МВД, Ространснадзоре, ФАС и ряде других ведомств.

Для борьбы с липовыми пунктами техосмотра вводится уголовная ответственность за проведение ТО без обязательной аккредитации от РСА. За такие действия грозят штрафы до 300 тыс. рублей, либо — если деяние было совершено группой лиц или был получен особо крупный доход — лишение свободы до пяти лет. Ранее планировалось уголовно наказывать за внесение недостоверных сведений в автоматическую систему техосмотра, но затем министерство отказалось от этой идеи. Обновленная версия поправок в УК согласована с Минтрансом, Минкомсвязью, Ространснадзором и ФАС, следует из сопроводительных документов.

Согласно проекту поправок в закон о техосмотре, процедуру ТО придется обязательно фиксировать с помощью фото- или видеосъемки, а после окончания — вносить данные о машине в автоматизированную систему. Диагностические карты при этом станут полностью электронными, их будет подписывать эксперт своей цифровой подписью. По желанию автомобилиста данные загрузят в его личный кабинет на портале госуслуг. Для самих пунктов техосмотра вводится также ограничение по числу клиентов. Пропускную способность, которую рассчитают по специальной методике, нельзя будет превышать более чем на 5%.

По проектам поправок, подготовленным Минэкономразвития, уже прошли согласительные совещания. Правкомиссия по законопроектной деятельности собиралась обсудить документы 9 июля, но рассмотрение отложили, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами заседания. Он не уточнил причины переноса, однако отметил, что комиссия намеревалась поддержать документы.

Законодатели и эксперты неоднозначно оценивают предложенные новации. Отсутствие диагностической карты — это не нарушение, а повод для невыдачи полиса ОСАГО, заметил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). По его мнению, не следует «дробить» нарушения. За езду без полиса уже предусмотрена ответственность, а за липовую диагностическую карту можно наказать как за подделку документов, напомнил депутат.

Бороться с «серыми» диагностическими картами нужно с помощью специального программного обеспечения, убежден Вячеслав Лысаков. Такое ПО может автоматически закрыть доступ к формированию карты, если машина не прошла проверки на всех стендах. Он также сомневается в полезности фото- и видеофиксации техосмотра — ведь автомобиль может просто постоять перед камерой без всякой проверки. При этом парламентарий поддерживает идею наказывать сотрудников пункта ТО за выдачу карты без осмотра или на неисправную машину.

Процедура техосмотра нуждается не в новых санкциях за ее нарушение, а в либерализации, убежден координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, вместо новых штрафов следует ввести упрощенный техосмотр для частных автомобилей со сроком эксплуатации до 10 лет и разрешить проведение ТО в любом сервисе, который занимается техобслуживанием машин.