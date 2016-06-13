Новые поборы с автомобилистов уже на подходе

Водителей будут еще больше «прессовать», штрафовать и арестовывать

Как только был принят неоднозначный закон об опасном вождении, новые предложения по выкачиванию денег из автомобилистов посыпались одно за другим, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

И все было бы неплохо, если бы они действительно были направлены на повышение безопасности дорожного движения, пишет портал «Авторамблер».

Нарушил – заплати за ОСАГО втридорога

Российский союз автостраховщиков (РСА) намерен ввести повышающий коэффициент на стоимость полисов ОСАГО для тех водителей, которые получают несколько штрафов за год. Так, в случае, если водитель получил более 5 штрафов, полис обойдется ему почти вдвое дороже. А злостные нарушители, получающие более 35 штрафов в год, заплатят за ОСАГО втридорога. Никаких скидок на страховку для тех, кто ездит без нарушений, при этом не предполагается.

При этом, в РСА абсолютно не скрывают, что это – поборы, которые должны компенсировать убытки страховщиков от реализации полисов в неприбыльных регионах. Просто выбрать нарушителей для выкачивания денег оказалось проще всего.

Кроме того, штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО в ближайшее время начнут с помощью камер. Система, считывая номер, автоматически будет пробивать его по страховой базе и в случае отсутствия страховки немедленно высылать штраф. Причем, штрафов на 800 рублей будет столько, сколько раз автомобиль проедет под камерами.

Штраф «за пешехода» - теперь 2500 рублей

МВД предложило поправки, согласно которым штраф за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, должен вырасти с нынешних 1500 до 2500 рублей. В пояснительной записке к законопроекту приводится статистика, согласно которой в 2014 году по статье 12.18 КоАП было заведено 1,64 млн административных дел, а в 2015 году — уже 1,66 млн.

Становится очевидным, что увеличение штрафа в данном случае приведет только к выгоде, а никак не к улучшению дорожной ситуации. Вместе с суммой штрафа сразу вырастет и количество аварий с пострадавшими на пешеходных переходах. Соблюдение пешеходами пункта 4,5 ПДД «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен» никак не контролируется, и с каждым повышением штрафов для водителей, пешеходы начинают все беспечнее выходить, и даже выбегать на дорогу.

Не остановился – в тюрьму

Предложение ввести уголовную ответственность за неоднократное игнорирование требования сотрудника ДПС остановиться поддержали в Госдуме. Инициатива была выдвинута председателем комиссии Общественной палаты по безопасности Антоном Цветковым. В Госдуме поддержку инициативы высказали с оговоркой – что нужно при принятии таких мер гарантировать отсутствие злоупотреблений со стороны сотрудников полиции. Вот только как его гарантировать – остается загадкой. Получается идеальная почва для коррупции.

Сейчас за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции предусмотрено наказание согласно статье 19.3 КоАП РФ. Это административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.